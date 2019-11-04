維護乾淨選風 調查局增130人列支援小組
2019-11-04 16:17
聯合報 記者賴佩璇
／即時報導
距離明年總統副總統及立委選舉僅67日，調查局有鑑於各地選情日趨熱烈，有意參選人及其支持者無不強力拉抬選勢，為維護公平選舉及乾淨選風，將航業調查處及各地區機動站約130名調查官編列成支援小組，隨時可與檢察官通力合作、偵辦案件。
調查局表示，經與最高檢察署會商，決議各支援小組領隊、副領隊於今日上午10時提前赴全國20個地方檢察署，向檢察長及專責主任檢察官報到，共同研議選舉查察及工作部署事宜，展現政府積極查察賄選決心。
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已指派航業調查處及北部、中部、南部、東部地區機動工作站有豐富辦案經驗調查官約130名，編成20個支援小組，可隨時進駐各地方檢察署，與檢察官通力合作，積極偵辦賄選買票、選舉賭盤等妨害選舉案件。
此外，調查局也早已通令各外勤調查處站全面動員，積極投入查察賄選，並注意發掘假訊息及境外資金介入選舉等各類情資線索，深入追查其來源，依法嚴予偵辦。
調查局指出，明年二合一選舉結果攸關我國民主政治未來發展，將堅持依法行政、行政中立立場，全局上下全面動員，排除一切危害選舉安全不利因素，並與檢察機關密切協調配合，選派深具查察賄選經驗同仁進駐各地方檢察署，發揮統合戰力，共同維護優質選舉風氣。
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