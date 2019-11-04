閨密約會沒參加她的生日派對 她批傻眼瞎妹結果慘了

2019-11-04 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



周姓女子不滿閨密和男友約會而沒參加她的生日派對，在閨密臉書貼文留言「傻眼瞎妹」、「滿口謊言又挑撥離間」，被一狀告上法院，刑事部分，她被判罰金9000元確定；民事部分，台北地方法院簡易庭判她應賠償閨密2萬元，案件上訴，合議庭審結後駁回上訴確定。

閨密提告主張，周女2017年10月8日上午透過臉書在她貼文下留言，「傻眼瞎妹」、「物以類聚兩個廢物」、「滿口謊言又挑撥離間」，貶損她的人格尊嚴和社會評價，身心受到極大痛苦，提告請求周女賠償12萬元。

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周女抗辯，兩人原本是好朋友，但她因為閨密和男友約會而沒有參加她的生日派對，心情十分悲傷，且為關心閨密的感情狀態，才會在臉書留言，她的留言沒有逾越合理範圍，且文字也沒有針對特定對象，純屬主觀意見，也沒有貶損閨密的社會評價，難認侵害名譽權，請求法官駁回訴訟。