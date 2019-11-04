猥褻友人13歲女兒 男子被判賠70萬

2019-11-04 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



新北一名何姓男子覬覦朋友13歲女兒美色，竟跑到朋友上班處偷走鑰匙，闖進對方家侵犯其女兒，今年5月被新北地院判依加重強制猥褻罪判刑3年2月後，民事部分今天再被新北地院判賠70萬元。全案可上訴。

判決指出，何男（年約60歲）因宮廟宗教活動認識經營檳榔攤的夫婦，因年紀稍長，獲對方尊稱師兄。前年7月，他發現師弟有一名13歲女兒，於是跑到檳榔攤找師弟攀談，然後趁對方不注意時摸走鑰匙，再闖進對方家，趁其女兒找東西疏於注意之際，從後方熊抱侵犯。

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何男隔著內褲搓揉少女下體，經少女抵抗喝斥才罷手，而起犯後起先矢口否認，直到檢方偵訊時，測謊過不了關才改口認罪；他的行為造成少女心理極大陰影，除被法院判刑，民事也被對方求償120萬元，但法院審理時，他僅稱「刑事已經在上訴，我沒有概念」，請求法院駁回求償案。