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公帑這樣花？黃國昌爆料 中科宴2廠商、9員工一起報帳

猥褻友人13歲女兒 男子被判賠70萬

2019-11-04 15:41聯合報 記者陳俊智／即時報導

新北一名何姓男子覬覦朋友13歲女兒美色，竟跑到朋友上班處偷走鑰匙，闖進對方家侵犯其女兒，今年5月被新北地院判依加重強制猥褻罪判刑3年2月後，民事部分今天再被新北地院判賠70萬元。全案可上訴。

判決指出，何男（年約60歲）因宮廟宗教活動認識經營檳榔攤的夫婦，因年紀稍長，獲對方尊稱師兄。前年7月，他發現師弟有一名13歲女兒，於是跑到檳榔攤找師弟攀談，然後趁對方不注意時摸走鑰匙，再闖進對方家，趁其女兒找東西疏於注意之際，從後方熊抱侵犯。

何男隔著內褲搓揉少女下體，經少女抵抗喝斥才罷手，而起犯後起先矢口否認，直到檢方偵訊時，測謊過不了關才改口認罪；他的行為造成少女心理極大陰影，除被法院判刑，民事也被對方求償120萬元，但法院審理時，他僅稱「刑事已經在上訴，我沒有概念」，請求法院駁回求償案。

法院調查，何男一審被判刑3年2月，勘認其確有強制猥褻行為，自應負起賠償責任，審酌其犯罪情節、財產和工作狀況等情，最後判他須賠少女40萬元及其父母各15萬元。

新北一名何姓男子覬覦朋友13歲女兒美色，竟跑到朋友上班處偷走鑰匙，闖進對方家侵犯...
新北一名何姓男子覬覦朋友13歲女兒美色，竟跑到朋友上班處偷走鑰匙，闖進對方家侵犯其女兒，今年5月被新北地院判依加重強制猥褻罪判刑3年2月後，民事部分今天再被新北地院判賠70萬元。示意圖／Ingimage
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新北猥褻

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