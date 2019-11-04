男嬰遭床護欄「卡死」 製造與通路商共賠440萬

2019-11-04 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／即時報導



陳姓夫妻2015年向小丁婦幼兒童百貨購買聖嬰公司生產、委託新亞億公司製造的嬰兒安全床護欄，但5個月大的兒子因卡在床護欄與床墊間的縫隙，左胸腔遭外力壓迫，致窒息、呼吸性休克而死亡。雙親氣不過，各向聖嬰等3家公司求償490萬、483萬元，高等法院判這3家公司連帶給付父母各224萬餘、215萬餘元。

刑事部分，高等法院去年12月依依業務過失致死罪判聖嬰公司負責人潘永珠1年徒刑，案件上訴最高法院。

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潘永珠生產、製造床護欄十多年，並將聖嬰公司的床護欄產品銷售給小丁婦幼兒童百貨館等網路通路；而聖嬰公司生產製造的床護欄在安裝定位後，單側床護欄與床墊間在使用時經嬰幼兒碰撞所，可能產生縫隙，2歲或18個月以下的嬰幼兒使用床護欄，因無法自行上下床，可能發生受困縫隙、無法自行脫困，致壓迫胸部而窒息的意外。

聖嬰公司生產製造的床護欄外包裝標示「0-6 YEARS」，一般消費者可能誤認0歲起的嬰兒即可使用床護欄，加上又沒註明「不得使嬰幼兒在無成人監督的情況下單獨使用」警語，陳姓夫妻將當時只有5個月大的雙胞胎兄妹放在向小丁婦幼兒童百貨館網購來的床護欄。

2015年5月17日下午6時30分許，夫妻把嬰兒放到床上睡覺後，就到廚房、客廳處理家務，期間雖有進房查看，但晚上8點多聽到嬰兒哭號而進房，這才發現男嬰夾在床護欄和床墊的縫隙，因胸部壓迫致窒息、呼吸性休克而死亡。

潘永珠主張，床護欄賣了多年，從沒發生事故，當時國內也未制訂嬰幼兒床護欄國家安全標準；就算沒有警告標示，也與事故無相當因果關係，認為男嬰應是「噎奶窒息」，並指雙親任小孩長時間獨處，才讓男嬰陷入縫隙無法及時脫困，也有責任。「小丁」則說只是零售商，已盡相當注意責任。

本案發生時，檢察官曾到陳家勘驗，實際以物品測試床護欄夾物情形，發現嬰兒濕紙巾稍加用力即可塞進床護欄與床中間；以布娃娃示範，布娃娃確實可以左半身向下側身的姿勢卡在床墊與床護欄間的縫隙中。