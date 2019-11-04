親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

男嬰遭床護欄「卡死」 製造與通路商共賠440萬

2019-11-04 15:38聯合報 記者王宏舜／即時報導

陳姓夫妻2015年向小丁婦幼兒童百貨購買聖嬰公司生產、委託新亞億公司製造的嬰兒安全床護欄，但5個月大的兒子因卡在床護欄與床墊間的縫隙，左胸腔遭外力壓迫，致窒息、呼吸性休克而死亡。雙親氣不過，各向聖嬰等3家公司求償490萬、483萬元，高等法院判這3家公司連帶給付父母各224萬餘、215萬餘元。

刑事部分，高等法院去年12月依依業務過失致死罪判聖嬰公司負責人潘永珠1年徒刑，案件上訴最高法院。

潘永珠生產、製造床護欄十多年，並將聖嬰公司的床護欄產品銷售給小丁婦幼兒童百貨館等網路通路；而聖嬰公司生產製造的床護欄在安裝定位後，單側床護欄與床墊間在使用時經嬰幼兒碰撞所，可能產生縫隙，2歲或18個月以下的嬰幼兒使用床護欄，因無法自行上下床，可能發生受困縫隙、無法自行脫困，致壓迫胸部而窒息的意外。

聖嬰公司生產製造的床護欄外包裝標示「0-6 YEARS」，一般消費者可能誤認0歲起的嬰兒即可使用床護欄，加上又沒註明「不得使嬰幼兒在無成人監督的情況下單獨使用」警語，陳姓夫妻將當時只有5個月大的雙胞胎兄妹放在向小丁婦幼兒童百貨館網購來的床護欄。

2015年5月17日下午6時30分許，夫妻把嬰兒放到床上睡覺後，就到廚房、客廳處理家務，期間雖有進房查看，但晚上8點多聽到嬰兒哭號而進房，這才發現男嬰夾在床護欄和床墊的縫隙，因胸部壓迫致窒息、呼吸性休克而死亡。

潘永珠主張，床護欄賣了多年，從沒發生事故，當時國內也未制訂嬰幼兒床護欄國家安全標準；就算沒有警告標示，也與事故無相當因果關係，認為男嬰應是「噎奶窒息」，並指雙親任小孩長時間獨處，才讓男嬰陷入縫隙無法及時脫困，也有責任。「小丁」則說只是零售商，已盡相當注意責任。

本案發生時，檢察官曾到陳家勘驗，實際以物品測試床護欄夾物情形，發現嬰兒濕紙巾稍加用力即可塞進床護欄與床中間；以布娃娃示範，布娃娃確實可以左半身向下側身的姿勢卡在床墊與床護欄間的縫隙中。

高院認為，陳姓夫妻依消保法規定請求聖嬰等3公司賠償，於法有據，依醫藥費用、殯葬費、扶養費用、精神慰撫金計算，判3公司共須賠償440萬5460元。

5個月大的男嬰陷入床護欄與床間縫隙窒息、休克而亡，聖嬰企業等製造商、通路商3公司...
5個月大的男嬰陷入床護欄與床間縫隙窒息、休克而亡，聖嬰企業等製造商、通路商3公司須須賠償父母共440萬5460元。圖／ingimage
分享

嬰兒夫妻事故

相關新聞

行政執行署「合法」討債5500億 明辦成果分享會

2019-11-04 16:34

超扯八點檔！摻洗碗精入孕婦水壺害腹瀉 父親女友幹的

2019-11-04 16:23

閨密約會沒參加她的生日派對 她批傻眼瞎妹結果慘了

2019-11-04 15:42

台菲地下通匯逾10億元 兩女業者遭約談

2019-11-04 15:03

元旦車票買錯時間鬧糾紛 男貪160代購費被法辦

2019-11-04 14:46

說出願「以一換一」求才 她月薪34.5萬的工作飛了

2019-11-04 14:43

自研鑑識平台破案連連 拿警光獎

2019-11-04 14:24

帶俄文聖經闖桃機管制區 檢方聲押獲准今分案提訊

2019-11-04 11:37

表揚更保有功團體 法務部長蔡清祥：盡全力抓賄選

2019-11-04 11:36

男子怒摔急診室金屬架還辱罵醫師 遭判刑3月

2019-11-04 10:19

車禍騎士逃離後折返 看一眼離去仍判1年

2019-11-04 09:52

小王視訊看人妻裸體、約會過夜 人夫求償獲賠10萬

2019-11-04 07:39

男子向友人索討債務不成 以身體擋他騎機車離去被判刑

2019-11-04 06:55

兩岸地下匯兌案 再押一台商

2019-11-04 00:41

蕉農燒葉整地保時捷成廢鐵 一把火遭判刑5月

2019-11-03 17:42

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35

嘉義80億地下匯兌案 再拘提一男羈押禁見

2019-11-03 11:52
看更多

熱門文章

2歲童墜奧萬大吊橋慘死！疑從圍網橋面縫隙落橋 媽想拉來不及

2019-11-03 18:21

奧萬大驚傳墜橋意外 2歲童跌落80公尺溪床死亡

2019-11-03 16:36

1歲半童墜奧萬大吊橋亡 男童父親：他一屁股跌坐洞上

2019-11-04 12:31

寫紅包袋「聘金捌拾萬」字醜 他徵代筆留言一整個歪樓

2019-11-04 11:27

奧萬大死亡意外…吊橋縫隙踩空 母睹男童墜70米高溪床

2019-11-04 00:03

刑事局警花成為台商小三？ 她喊冤不排除提告

2019-11-03 18:11

火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

2019-11-03 17:02

外送員反彈！Foodpanda新規上路 客改地址超過1公里照送

2019-11-04 10:48

男童奧萬大墜橋身亡 南投林管處封橋安檢

2019-11-03 21:55

台灣駕照終身制 交警：每年百名大學生用生命繳學費

2019-11-04 11:10

認識1天約女網友歡唱 軍人包廂內這樣做代價30萬

2019-11-03 19:17

滑翔機奪命！肇禍美籍男子20萬交保限制出境出海

2019-11-03 18:33

女同學獨自來他住處 噁男竟吻乳猥褻確定要入獄

2019-11-04 00:06

小王視訊看人妻裸體、約會過夜 人夫求償獲賠10萬

2019-11-04 07:39

影／台中南區昨深夜傳槍響 男子大腿中彈警逮5人到案

2019-11-04 08:51

人妻5度尾隨出差的老公 終在飯店浴室抓到小三

2019-11-04 12:40

婦左臉遭滑翔機割30公分傷斃命 檢察官相驗家屬無異議

2019-11-03 17:09

三件孩童意外 清水消防分隊：別太相信防護措施而鬆懈

2019-11-04 10:55

台北東區憲兵分隊拆除工程 工人遭怪手壓住無呼吸心跳

2019-11-04 11:34

除濕機爆炸造成民宅火災？調查證實除濕機內電線短路

2019-11-04 11:46

說出願「以一換一」求才 她月薪34.5萬的工作飛了

2019-11-04 14:43

捐贈書一打開赫見夾藏2萬元 店家急PO文尋失主

2019-11-03 17:07

宜蘭羅東鎮透天厝火災濃煙衝天 疑似除濕機釀災

2019-11-03 17:28

影／新北違章鐵皮工廠大火 烈焰沖天景象嚇人

2019-11-03 21:32

日籍夫婦來台嘗美食 找不到車站但碰上台灣暖警

2019-11-03 21:07

轎車暴衝燒臘店 網友直呼「烤鴨太香太誘人」

2019-11-04 11:08

東北季風助勢 通霄雞寮付之一炬燒死10多隻雞

2019-11-04 09:51

客要求說通關密語才開門 外送員氣炸：不是讓你玩的

2019-11-04 12:39

影／「吉順輪」富貴角外海故障 12緬甸船員滯台45天想回家

2019-11-03 16:48

滑翔機奪命 釀禍選手20萬交保

2019-11-03 23:56

兩岸地下匯兌案 再押一台商

2019-11-04 00:41

有這款雙B露營車？ BMW車身被截斷當尾車

2019-11-04 15:19

研發鑑識平台、破槍毒刑案 何冠緯、安建勳拿警光獎

2019-11-04 09:42

影／15個警察圍捕1個蘆洲嗆大媽 6千違規罰款變3萬

2019-11-04 12:12

假冒警察掃黃性侵賣淫女 男大生夥同女友強盜再遭訴

2019-11-04 11:17

蕉農燒葉整地保時捷成廢鐵 一把火遭判刑5月

2019-11-03 17:42

煞車推倒後椅背 整桶熱豆漿淋女童

2019-11-04 00:33

男童墜橋喪命引關注 新北3觀光吊橋無縫隙

2019-11-04 12:27

在台念大學 韓籍生淪詐團車手

2019-11-04 00:30

幼童墜奧萬大吊橋亡 民憂吊橋安全有漏洞

2019-11-04 10:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top