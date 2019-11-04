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公帑這樣花？黃國昌爆料 中科宴2廠商、9員工一起報帳

台菲地下通匯逾10億元 兩女業者遭約談

2019-11-04 15:03聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

檢調獲報指北市兩名女子顏蘭茜、林錦愛，涉嫌自2012年間迄今在台為菲律賓多名台商從事地下通匯業務，共計經手金額逾10億元。台北地檢署今指揮台北市調處兵分3路搜索顏女、林女等處所並約談顏、林女2人到案，另傳喚2名證人，全案朝違反銀行法方向偵辦。

因應明年總統、立委選舉，為防範境外資金介入來台選舉，組成專案查緝地下通匯業者而查獲此案。檢調獲報，指顏女、林兩女是自2012年起迄今，受菲國台商委託從事台灣、菲律賓兩國地下通匯業務，居間賺取佣金。

檢調今發動搜索並約談兩女到案，預計晚間移送北檢複訊。據了解，初估兩女經手金額逾10億元，兩女因從事地下通匯所獲取佣金，仍在估算中。

據調查，顏女曾於2003年間因擔任地下匯兌業者的僱員，被台北地院依違反銀行法判刑1年10月，併科20萬元罰金確定；林女則在2013年間，受僱於賭博業者「阿姨」所經營的賭博簽注站，聚集賭客前往簽賭，並負責接受賭客到場簽賭、收取投注金額及發給中獎賭金工作。北院依刑法圖利供給賭場或聚眾賭博罪，判處有期徒刑2月，緩刑兩年確定。

檢調懷疑北市兩名女子顏蘭茜、林錦愛，涉嫌自2012年間迄今在台為菲律賓多名台商從...
檢調懷疑北市兩名女子顏蘭茜、林錦愛，涉嫌自2012年間迄今在台為菲律賓多名台商從事地下通匯業務，總計經手金額逾10億元。圖／資料照
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