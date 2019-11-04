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日本著名景點白川鄉合掌村火警！ 消防車警笛大作

元旦車票買錯時間鬧糾紛 男貪160代購費被法辦

2019-11-04 14:46聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子接受劉姓客人委託代購元旦「下午」瑞芳往台北火車票2張，收取代購費160元，卻買了元旦上午的車票，因非劉指定的下午班次，衍生糾紛，東窗事發。基隆地院審結，依行使偽造準私文書罪判陳有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

檢方指出，陳男（39歲）在在拍賣網站經營火車票代購服務，代購車票每張收取代購費80元。去年12月21日上午接受劉委託，訂購今年1月1日「下午」瑞芳往台北火車票2張。

陳男在基隆市住處上網至台鐵網路訂票系統，冒用曾男名義輸入其身分證字號、乘車日期、乘車車次、起站、到站代碼及訂票張數等訂票資料，訂到去年12月30日下午台北往花蓮自強號、元日上午11點49分自強號及當晚8點54分莒光號瑞芳往台北車票各2張。

劉轉帳160元給陳後，發現陳給他的是元旦上午11點49分自強號車票，並非他指定的下午班次，發生糾紛。劉報警處理，鐵路警察局刑事警察大隊偵詢後，依偽造文書、詐欺取財罪嫌將陳送辦。

檢方偵結，認定陳涉偽造文書罪嫌聲請簡易判決，詐欺取財部分，因陳非以詐術讓劉陷於錯誤交付財物，偵結不起訴。

法院審理後指出，台鐵訂票系統輸入身分證字號及相關程式電磁紀錄，即表示該人士欲訂購火車票用意證明，屬法定準私文書。陳男冒稱他人名義訂票，行使偽造準私文書罪犯行明確，念其坦承犯行，訂購車票所生損害尚屬輕微，處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

陳姓男子冒用他人名義上台鐵網站購買車票，被基隆地院依行使偽造準私文書罪判陳有期徒...
陳姓男子冒用他人名義上台鐵網站購買車票，被基隆地院依行使偽造準私文書罪判陳有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。圖／聯合報系資料照片
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代購自強號瑞芳

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