元旦車票買錯時間鬧糾紛 男貪160代購費被法辦

2019-11-04 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



陳姓男子接受劉姓客人委託代購元旦「下午」瑞芳往台北火車票2張，收取代購費160元，卻買了元旦上午的車票，因非劉指定的下午班次，衍生糾紛，東窗事發。基隆地院審結，依行使偽造準私文書罪判陳有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

檢方指出，陳男（39歲）在在拍賣網站經營火車票代購服務，代購車票每張收取代購費80元。去年12月21日上午接受劉委託，訂購今年1月1日「下午」瑞芳往台北火車票2張。

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陳男在基隆市住處上網至台鐵網路訂票系統，冒用曾男名義輸入其身分證字號、乘車日期、乘車車次、起站、到站代碼及訂票張數等訂票資料，訂到去年12月30日下午台北往花蓮自強號、元日上午11點49分自強號及當晚8點54分莒光號瑞芳往台北車票各2張。

劉轉帳160元給陳後，發現陳給他的是元旦上午11點49分自強號車票，並非他指定的下午班次，發生糾紛。劉報警處理，鐵路警察局刑事警察大隊偵詢後，依偽造文書、詐欺取財罪嫌將陳送辦。

檢方偵結，認定陳涉偽造文書罪嫌聲請簡易判決，詐欺取財部分，因陳非以詐術讓劉陷於錯誤交付財物，偵結不起訴。