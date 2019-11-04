親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日本著名景點白川鄉合掌村火警！ 消防車警笛大作

說出願「以一換一」求才 她月薪34.5萬的工作飛了

2019-11-04 14:43聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

月薪34萬5千元、英屬維京群島商節能元件公司台灣分公司陳姓女研發部副總經理，找了蔡姓研發人員進公司，但公司表示無人力需求拒絕，她寫信表示願「以一換一」；公司事後錄取蔡，但陳女的工作真的飛了。

陳女提確認僱傭關係存在訴訟，稱執行長指示盡快增補人才，她覓得適合工作的蔡姓應徵者，蔡也辭去原本的工作、等候到職通知，公司卻說僱用未經書面授權，且公司將遭併購，沒人力需求。陳女認為公司違反誠信，寫下「I can left PFC. I cannot let him without job due to my invite him to join PFC.」一信，公司認定她請辭。但一、二審她皆敗訴。

陳女主張節能元件台灣分公司應自前年11月7日起至她復職日起，按月給薪、按月提繳9千元儲存於勞工保險局設立的退休金個人專戶；但她的主張在台北地院、高等法院都認為無理由。

陳女2009年2月起擔任節能元件台灣分公司研發部副總，她認為為了要維護公司信譽、部門實際運作團隊人力管理，極力爭取蔡姓應徵者到公司任職，不能認同總經理既已同意任用蔡，對薪資和到職日期都有了指示，她通知蔡，對方辭了工作，卻無法到職。

「我是要用這個方法呼籲公司重視信用！」陳女認為會寫下這封英文信，不是真的要自請辭職，公司卻曲解她的意思，命她2017年11月6日交還公司電腦，並以公司內部電子郵件向其他員工發布她已「自請離職」的訊息，拒絕她依約給付勞務。

不過公司認為和陳女是委任關係，她沒有理由請求確認僱傭關係存在，陳女實際負有整個研發部門的管理權限，且依總公司的母公司節能元件公司在香港交易所提出的2016年報、招股書，她是列在高級行政人員，負責新產品開發及改良、新產品、技術研發，非一般勞工，而是具有獨立處理事務裁量權限的高級經理人。

公司還說，如陳女只是為極力促使蔡任職，沒必要說「I can change with蔡！Please let him in PFC,I can left PFC」，公司確已依她的推薦聘用蔡，她事後翻悔自請離職之意，「怎又不顧及自己的信譽，而違反誠信原則？」

北院認為，陳姓女副總寫下「我認為信用對PFC和我自己都非常重要，懇請你們如往常對RD團隊的大力支持，但如果你真的如此擔心我的團隊人數，我可以和蔡交換，請讓他待在PFC，我可以離開PFC，因為是我邀請他進入PFC，所以我不能讓他沒有工作。我也不能讓PFC遭受這種損失。」一文，公司在真的聘用蔡姓男子後，她在10月要求回復工作，並說那只是她用「這個方法」呼籲公司守信，顯然與信件文義不符。

陳女在一審敗訴後，上訴高等法院。但高院同樣認為陳女表明願「以一換一」，由她與公司終止僱傭契約，換取公司聘僱蔡，以達控制僱用人數之目的。

高院認為，陳女既未預先聲明不受信件內容拘束，依事件情形、性質，也無法認定她不受內容拘束，仍駁回她上訴。本案仍得上訴。

英屬維京群島商節能元件公司台灣分公司陳姓女研發部副總經理希望公司聘用蔡姓研發人員...
英屬維京群島商節能元件公司台灣分公司陳姓女研發部副總經理希望公司聘用蔡姓研發人員，寫信表達願「以一換一」，公司認為她自請離職，拒絕她再提供勞務。陳女提確認僱傭關係存在訴訟，但一、二審皆敗訴。記者王宏舜／攝影
分享

信用離職

相關新聞

男子怒摔急診室金屬架還辱罵醫師 遭判刑3月

2019-11-04 10:19

台菲地下通匯逾10億元 兩女業者遭約談

2019-11-04 15:03

元旦車票買錯時間鬧糾紛 男貪160代購費被法辦

2019-11-04 14:46

自研鑑識平台破案連連 拿警光獎

2019-11-04 14:24

帶俄文聖經闖桃機管制區 檢方聲押獲准今分案提訊

2019-11-04 11:37

表揚更保有功團體 法務部長蔡清祥：盡全力抓賄選

2019-11-04 11:36

車禍騎士逃離後折返 看一眼離去仍判1年

2019-11-04 09:52

小王視訊看人妻裸體、約會過夜 人夫求償獲賠10萬

2019-11-04 07:39

男子向友人索討債務不成 以身體擋他騎機車離去被判刑

2019-11-04 06:55

兩岸地下匯兌案 再押一台商

2019-11-04 00:41

蕉農燒葉整地保時捷成廢鐵 一把火遭判刑5月

2019-11-03 17:42

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35

嘉義80億地下匯兌案 再拘提一男羈押禁見

2019-11-03 11:52
看更多

熱門文章

2歲童墜奧萬大吊橋慘死！疑從圍網橋面縫隙落橋 媽想拉來不及

2019-11-03 18:21

奧萬大驚傳墜橋意外 2歲童跌落80公尺溪床死亡

2019-11-03 16:36

影／滾燙豆漿打翻燙傷4歲女兒 父親急踩煞車影片曝光

2019-11-03 15:18

1歲半童墜奧萬大吊橋亡 男童父親：他一屁股跌坐洞上

2019-11-04 12:31

奧萬大死亡意外…吊橋縫隙踩空 母睹男童墜70米高溪床

2019-11-04 00:03

寫紅包袋「聘金捌拾萬」字醜 他徵代筆留言一整個歪樓

2019-11-04 11:27

刑事局警花成為台商小三？ 她喊冤不排除提告

2019-11-03 18:11

火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

2019-11-03 17:02

男童奧萬大墜橋身亡 南投林管處封橋安檢

2019-11-03 21:55

外送員反彈！Foodpanda新規上路 客改地址超過1公里照送

2019-11-04 10:48

認識1天約女網友歡唱 軍人包廂內這樣做代價30萬

2019-11-03 19:17

滑翔機奪命！肇禍美籍男子20萬交保限制出境出海

2019-11-03 18:33

女同學獨自來他住處 噁男竟吻乳猥褻確定要入獄

2019-11-04 00:06

小王視訊看人妻裸體、約會過夜 人夫求償獲賠10萬

2019-11-04 07:39

影／台中南區昨深夜傳槍響 男子大腿中彈警逮5人到案

2019-11-04 08:51

台灣駕照終身制 交警：每年百名大學生用生命繳學費

2019-11-04 11:10

婦左臉遭滑翔機割30公分傷斃命 檢察官相驗家屬無異議

2019-11-03 17:09

人妻5度尾隨出差的老公 終在飯店浴室抓到小三

2019-11-04 12:40

放棄年收百萬薑母鴨店寧受雇代購女 妻驚查他有鬼

2019-11-03 15:58

三件孩童意外 清水消防分隊：別太相信防護措施而鬆懈

2019-11-04 10:55

台北東區憲兵分隊拆除工程 工人遭怪手壓住無呼吸心跳

2019-11-04 11:34

捐贈書一打開赫見夾藏2萬元 店家急PO文尋失主

2019-11-03 17:07

影／親友KTV唱歌起口角酒後騎樓鬥毆 警方出動快打逮人

2019-11-03 15:58

愛上小15歲男友 熟女發現他是花心大少持刀刺傷法辦

2019-11-03 16:22

日籍夫婦來台嘗美食 找不到車站但碰上台灣暖警

2019-11-03 21:07

宜蘭羅東鎮透天厝火災濃煙衝天 疑似除濕機釀災

2019-11-03 17:28

影／新北違章鐵皮工廠大火 烈焰沖天景象嚇人

2019-11-03 21:32

影／「吉順輪」富貴角外海故障 12緬甸船員滯台45天想回家

2019-11-03 16:48

滑翔機奪命 釀禍選手20萬交保

2019-11-03 23:56

兩岸地下匯兌案 再押一台商

2019-11-04 00:41

轎車暴衝燒臘店 網友直呼「烤鴨太香太誘人」

2019-11-04 11:08

東北季風助勢 通霄雞寮付之一炬燒死10多隻雞

2019-11-04 09:51

除濕機爆炸造成民宅火災？調查證實除濕機內電線短路

2019-11-04 11:46

竹圍漁港驚見手榴彈 竟是軍方用過訓練彈

2019-11-03 15:57

客要求說通關密語才開門 外送員氣炸：不是讓你玩的

2019-11-04 12:39

研發鑑識平台、破槍毒刑案 何冠緯、安建勳拿警光獎

2019-11-04 09:42

影／KTV接女友才等5分鐘 他暴怒掏空氣槍發洩被逮

2019-11-03 15:15

蕉農燒葉整地保時捷成廢鐵 一把火遭判刑5月

2019-11-03 17:42

影／搶救觸電男 女警鳴笛開道搶回人命

2019-11-03 16:01

假冒警察掃黃性侵賣淫女 男大生夥同女友強盜再遭訴

2019-11-04 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top