醫院慣竊又犯案 法院判11月徒刑

2019-11-04 13:24 中央社 台北4日電



有多次到醫院病房行竊前科的吳姓男子，今年4月間分別到台北市立聯合醫院仁愛院區、台北長庚醫院病房行竊。台北地方法院今天依竊盜罪判處吳男11月徒刑。全案可上訴。

有毒品、傷害、竊盜等前科的47歲吳姓男子，曾到台北榮總、台北馬偕、國泰醫院行竊被逮、判刑，他於今年4月間潛入仁愛院區病房內，趁劉姓女子攙扶生病丈夫去洗澡短短10幾分鐘內，偷走劉女的背包後逃逸。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

判決指出，吳男幾天後又潛入台北長庚醫院病房，趁郭姓看護離開病房之際，偷走郭女放在病床上的藍色腰包，腰包內除了證件、鑰匙，僅有現金新台幣83元。

兩名被害人發現包包不見後均報警處理。台北市中山、松山警分局調閱監視器發現是慣竊吳男涉案，依竊盜罪移送偵辦。台北地檢署將吳男起訴。

台北地方法院審理時，吳男均坦承犯行，法官考量他有多次竊盜前科，兩案均判決不得易科罰金的7月徒刑，合併執行有期徒刑11月。全案可上訴。