桃捷勞資爭議談判 主管三字經辱罵員工觸法
2019-11-04 12:35
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
桃園捷運公司發生勞資爭議糾紛，今年1 月間勞資雙方在該公司行控中心演講廳進行勞資協商商會議，葉姓副主任與范姓員工在勞資爭議談判中意見不同，葉男對范姓員工發問時心生不滿，在與會多人之前，當場公然向范員開罵「幹XX」言語， 范員提告，葉男否訊犯行，桃園地檢署今天表示，葉男在不特定多數人之前當場稱「幹XX」言語侮辱，足以貶損范的名譽，偵結將葉姓副主任依刑法公然侮辱罪嫌聲請簡易判決。
地檢署指出，在桃園捷運公司擔任副主任的葉姓男子與范姓員工，今年1月25日在該公司行控中心演講廳進行勞資協商會議，過程中，葉男對范男的發言心生不滿，當場開罵「X你X」公然侮辱犯意。雖然葉男矢口否認，辯稱「對事不對人」無侮辱范男之意，惟當時雙方因勞資爭議討論，葉男貶損范男言詞，讓范男難堪，侵害范男的感情名譽，葉男的辯詞顯為臨訟卸責之詞，不足採信。
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