帶俄文聖經闖桃機管制區 檢方聲押獲准今分案提訊
2019-11-04 11:37
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
桃園國際機場疑為俄羅斯籍男子2日非法闖入管制區，趁華航CI-28班機準備起飛時，攀爬班機起落架疑似企圖偷渡出境，警方逮捕該男子，該男子檢警偵訊始終保持緘默，桃園地檢署昨天將他依違反民用航空法、入出國及移民法罪嫌，向法院聲請羈押獲准，桃園地檢署今天上午表示，該「姓名不詳」外籍男子犯案明確、聲押獲准，檢方今天分案，由承辦檢察官提訊該外籍男子調查釐清。
檢警調查，這名外籍男子2日突然闖入桃園機場管制區，企圖攀爬華航班機起落架，遭到警方逮捕，起出他身上包包的隨身物品，發現一本俄羅斯文聖經、一本俄羅斯文筆記本，一隻使用俄羅斯文的手機，研判該男子為俄羅斯籍。
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地檢署表示，內勤檢察請來俄語通譯及告知訴訟告訴權利義務，該男子一直保持緘默不語，最終以「姓名不詳」將該外籍男子依違反民用航空法之無故侵入航空器罪、入出國及移民法之未經許可入國罪嫌向法院聲請羈押獲准後，今天將分案交由承辦檢察官進行後續提訊調查。
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