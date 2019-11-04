表揚更保有功團體 法務部長蔡清祥：盡全力抓賄選

2019-11-04 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



台灣更生保護會成立74周年，今天在花蓮舉辦慶祝大會、表揚長期協助推動各項更生保護工作團體及個人。法務部長蔡清祥出席頒獎，他感謝對更生保護有功的團體，因為無私奉獻，幫助更生人重新站起來；同時蔡清祥呼籲明年大選在即，會盡全力抓賄選，也請大家幫忙宣導反賄選。

蔡清祥致詞時，感謝對更生保護有功的團體，因為有大家無私的奉獻，從偵查、起訴到執行完畢後的更生回歸社會，幫助更生人重新站起來，都由大家來完成，代表法務部所有同仁表達感謝和敬意，若沒有各位協助，只靠政府是不夠的。

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他也指出，在去年的九合一大選中，曾查獲某鄉鎮1千多人以上賄選，明年就是總統與立委選舉，地檢署會聯合調查局、警政署及廉政單位陡，一定盡全力抓賄選，為了選舉公平順利，不希望在未來查到金錢和暴力介入，也拜託大家幫忙做反賄選宣導。