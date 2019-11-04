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男子怒摔急診室金屬架還辱罵醫師 遭判刑3月

2019-11-04 10:19聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民林姓男子去年受傷前往醫院急診室就診，由潘姓醫師為他縫合傷口時，他要求醫護人員協助轉達請他的父母先行離去，但醫護人員繼續處理他的傷口，他心生不滿，徒手將急診室內金屬架抬高摔落地面，並以三字經辱罵醫師，舉手作勢欲毆打醫師，雙方調解成立，台中地院今天依違反醫療法將他判刑3月，得易科罰金。

判決書指出，40歲的林男，去年7月17日上午，因故受傷前往台中市北區中國醫藥大學附設醫院急診室，接受潘姓醫師診療及縫合傷口時，因擔人他父母在外等待過久，而要求在場醫護人員協助轉達，請他的父母先行離去，惟醫護人員繼續處理他的傷口，使林心生不滿。

林男徒手將急診室內金屬架抬高摔落地面，並對潘姓醫師辱罵「X你X」、「臭X掰」等語，又舉手作勢欲毆打潘姓醫師，以強暴、脅迫妨害潘姓醫師執行醫療業務，足以貶損潘姓醫的名譽，經在場人員報警處理。

林男去年受傷前往醫院急診室就診，由潘姓醫師為他縫合傷口時，因細故徒手將急診室內金...
林男去年受傷前往醫院急診室就診，由潘姓醫師為他縫合傷口時，因細故徒手將急診室內金屬架抬高摔落地面，並以三字經辱罵醫師，舉手作勢欲毆打醫師，雙方調解成立，台中地院今天依違反醫療法將他判刑3月，得易科罰金。 圖／本報資料照
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醫師醫護人員台中市

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