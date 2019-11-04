車禍騎士逃離後折返 看一眼離去仍判1年
2019-11-04 09:52
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
基隆市鄭姓男子在成功一路騎機車，因超車不慎與陳男機車發生擦撞，鄭駛離後折返現場，看到陳倒地又騎車離開現場，被基隆地方法院依肇事逃逸罪判刑1年。鄭另犯過失傷害罪判刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。
判決指出，鄭男去年11月7日上午8點20分，騎機車行經成功一路加油站前，在超越同向前方陳男機車時疏未注意，貿然從陳的左後方超車，在超過陳的機車後，又未注意兩車間隔，導致機車左後側擦撞陳車右前側，造成對方人車倒地，陳右手挫擦傷、右膝挫擦傷、右腳趾挫擦傷、頭部外傷併血腫等傷害。
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車禍發生後，鄭繼續往前行駛約10公尺，在加油站迴轉後，騎到陳倒地位置查看，發現陳仍倒在地上，未給予必要協助或等候警員到場處理，即加速逃離現場。警方依據道路監視器查出鄭涉嫌，通知到案後送辦，檢方偵查後起訴。
法官指出，鄭男超車時竟未注意兩車間隔，導致發生擦撞，造成陳男倒地受傷，顯有過失。鄭男明知發生車禍，竟未停留肇事現場逕自駛離，認定肇事逃逸。
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