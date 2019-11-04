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小王視訊看人妻裸體、約會過夜 人夫求償獲賠10萬

2019-11-04 07:39聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿良的妻子小娟與陳男有染，兩人互以老公、老婆互稱，陳男並以視訊觀看小娟脫衣、裸露身體，還一同出遊嘿咻，阿良請求損害賠償，陳男坦承與小娟發生性關係，台中地院判決陳男賠償10萬元。可上訴二審。

阿良（化名）求指出，他與妻子小娟（化名）結婚15年，陳男明知小娟已婚，仍於2015年3月至2017年7月間，與小娟發生親暱關係，侵害他的配偶權。

陳男以通訊軟體Line與張淑娟聯絡，互稱「老公」、「老婆」，時常互表想念及愛意，並以視訊方式觀看小娟脫衣、裸露身體。且兩人曾一同出遊、過夜、發生性行為，並拍攝摟肩、環抱及親吻照片。

阿良強調，陳男與小娟已逾越社會一般通念所能容忍範圍，足以動搖他與小娟間婚姻共同生活圓滿幸福，致他受有精神痛苦，請求陳男求償精神慰撫金60萬元。

陳男坦承與小娟是以男女朋友關係進行交往，兩人以通訊軟體Line聯絡，也有見面及發生親暱關係；他於2015年6、7月間知道小娟的配偶是阿良，因小娟會找他訴苦。

法官審酌，陳男與小娟交往，互動親暱，已逾越社會一般通念所能容忍範圍，達於破壞阿良與小娟間婚姻共同生活圓滿安全及幸福程度，足令阿良飽受身心煎熬，遂判決陳男賠償阿良10萬元。

男子阿良的妻子小娟與陳男有染，陳男以視訊觀看小娟脫衣、裸露身體，還一同出遊嘿咻，...
男子阿良的妻子小娟與陳男有染，陳男以視訊觀看小娟脫衣、裸露身體，還一同出遊嘿咻，阿良請求損害賠償，陳男坦承與小娟發生性關係，台中地院判決陳男賠償10萬元。圖／本報資料照
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