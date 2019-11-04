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聯合報社論／蔡英文自導自演的「愛國者遊戲」 此案最是經典

男子向友人索討債務不成 以身體擋他騎機車離去被判刑

2019-11-04 06:55聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市陳姓男子因和蘇姓友人曾向他借錢未還，雙方今年2月間在台南市觀光城前相遇，因債務問題發生爭吵，蘇要發動禨車離去，陳除涉嫌以身體擋在禨車前不淮蘇離去，並乘機拔取機車鑰匙，強行取下蘇穿戴安全帽，蘇報警法辦、起訴，台南地院依陳觸犯強制罪，判處拘役10天，得易科罰金，念在他已和蘇和解，緩刑2年。

判決說，陳與蘇姓男子為朋友關係，蘇曾向陳借貸款項未還，雙方於今年2月27日晚上9點多，在台南市觀光城135號前相遇，雙方因債務問題發生爭吵，蘇不願理會陳欲發動機車先行離去，陳見狀為阻止蘇騎乘機車離去，以身體阻擋在機車前方。

陳並趁蘇不備之際，徒手拔取機車鑰匙，並拿取蘇穿戴安全帽，以此強暴方式妨害使用機車及自由離開權利。經蘇報警處理，法辦起訴。陳坦承犯案。

法官認定，陳觸犯強制罪，審酌陳為索討債務，竟不思循合法途徑解決糾紛，以法律所不容許方式妨害蘇行使權利，法治觀念薄弱，考量陳犯後尚知己錯，願坦認犯行，且和蘇調解成立，取得宥恕，依法量刑。

台南市陳姓男子向友人索討債務不成，涉嫌以身體擋他騎機車離去，台南地院依強制罪判處...
台南市陳姓男子向友人索討債務不成，涉嫌以身體擋他騎機車離去，台南地院依強制罪判處陳拘役10天，緩刑2年。圖/本報資料照片
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