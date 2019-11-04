男子向友人索討債務不成 以身體擋他騎機車離去被判刑
2019-11-04 06:55
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南市陳姓男子因和蘇姓友人曾向他借錢未還，雙方今年2月間在台南市觀光城前相遇，因債務問題發生爭吵，蘇要發動禨車離去，陳除涉嫌以身體擋在禨車前不淮蘇離去，並乘機拔取機車鑰匙，強行取下蘇穿戴安全帽，蘇報警法辦、起訴，台南地院依陳觸犯強制罪，判處拘役10天，得易科罰金，念在他已和蘇和解，緩刑2年。
判決說，陳與蘇姓男子為朋友關係，蘇曾向陳借貸款項未還，雙方於今年2月27日晚上9點多，在台南市觀光城135號前相遇，雙方因債務問題發生爭吵，蘇不願理會陳欲發動機車先行離去，陳見狀為阻止蘇騎乘機車離去，以身體阻擋在機車前方。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
陳並趁蘇不備之際，徒手拔取機車鑰匙，並拿取蘇穿戴安全帽，以此強暴方式妨害使用機車及自由離開權利。經蘇報警處理，法辦起訴。陳坦承犯案。
法官認定，陳觸犯強制罪，審酌陳為索討債務，竟不思循合法途徑解決糾紛，以法律所不容許方式妨害蘇行使權利，法治觀念薄弱，考量陳犯後尚知己錯，願坦認犯行，且和蘇調解成立，取得宥恕，依法量刑。
留言