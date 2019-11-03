蕉農燒葉整地保時捷成廢鐵 一把火遭判刑5月
2019-11-03 17:42
聯合報 記者蕭雅娟
／即時報導
秦姓蕉農去年7月放火燒芭蕉葉整地，沒確認殘火熄滅，就騎機車離去，火勢竟延燒到一旁百坪大汽車工廠，燒燬廠房內保時捷和BMW名車，以及周邊住宅。士林地方法院依失火燒燬現供人使用住宅及現有人所在建築物罪，處有期徒刑5月，可易科罰金15萬元。
秦男去年7月4日清晨6時許，在承德路六段菜園焚燒芭蕉葉、雜草、垃圾等物，誤認火苗燃燒殆盡騎車離去，現場風大，火焰遭引燃，雜草、垃圾延燒到林姓屋主出租給汽車工廠的鐵皮屋。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
這把火勢延燒到一旁的黎姓業者的企業社、林姓吳姓男子的汽車工廠等2家鐵皮工廠，烈火燃燒1小時，黑煙直竄天際，北市消防局派人車馳援，現場疏散5人，直到上午7時許撲滅火勢，燃燒面積約250平方公尺。
據悉，汽車工廠全被燒燬，鐵皮屋頂塌陷，惡火吞噬老闆6百萬保時捷愛車，還有消費者待修的百萬BMW、百萬福斯汽車，鋁圈、輪胎、油品、汽車零件也遭殃，火勢最後燒到洪男的住宅東面，燒燬廁所和部分物品。
法官認為，秦男在燃燒芭蕉葉、雜草及垃圾後，未注意確實熄滅殘火，引發火災危害公共安全、造成嚴重財損。
法官審酌，秦犯後坦承犯行，分別和其中黎姓業者、洪姓屋主、林姓車主等3名被害人和解賠償，共計230萬元，認為犯後態度尚佳，其餘人因雙方對賠償金額之認知差距過大，尚未和解。
全案依失火燒燬現供人使用住宅及現有人所在建築物罪，處有期徒刑5月，可易科罰金15萬元。
留言