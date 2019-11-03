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火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

蕉農燒葉整地保時捷成廢鐵 一把火遭判刑5月

2019-11-03 17:42聯合報 記者蕭雅娟／即時報導

秦姓蕉農去年7月放火燒芭蕉葉整地，沒確認殘火熄滅，就騎機車離去，火勢竟延燒到一旁百坪大汽車工廠，燒燬廠房內保時捷BMW名車，以及周邊住宅。士林地方法院依失火燒燬現供人使用住宅及現有人所在建築物罪，處有期徒刑5月，可易科罰金15萬元。

秦男去年7月4日清晨6時許，在承德路六段菜園焚燒芭蕉葉、雜草、垃圾等物，誤認火苗燃燒殆盡騎車離去，現場風大，火焰遭引燃，雜草、垃圾延燒到林姓屋主出租給汽車工廠的鐵皮屋。

這把火勢延燒到一旁的黎姓業者的企業社、林姓吳姓男子的汽車工廠等2家鐵皮工廠，烈火燃燒1小時，黑煙直竄天際，北市消防局派人車馳援，現場疏散5人，直到上午7時許撲滅火勢，燃燒面積約250平方公尺。

據悉，汽車工廠全被燒燬，鐵皮屋頂塌陷，惡火吞噬老闆6百萬保時捷愛車，還有消費者待修的百萬BMW、百萬福斯汽車，鋁圈、輪胎、油品、汽車零件也遭殃，火勢最後燒到洪男的住宅東面，燒燬廁所和部分物品。

法官認為，秦男在燃燒芭蕉葉、雜草及垃圾後，未注意確實熄滅殘火，引發火災危害公共安全、造成嚴重財損。

法官審酌，秦犯後坦承犯行，分別和其中黎姓業者、洪姓屋主、林姓車主等3名被害人和解賠償，共計230萬元，認為犯後態度尚佳，其餘人因雙方對賠償金額之認知差距過大，尚未和解。

全案依失火燒燬現供人使用住宅及現有人所在建築物罪，處有期徒刑5月，可易科罰金15萬元。

蕉農燒葉整地，火勢竟燒掉隔壁汽車工廠。資料照片／本報記者翻攝
蕉農燒葉整地，火勢竟燒掉隔壁汽車工廠。資料照片／本報記者翻攝
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北投承德路六段一家汽車工廠傳火警，濃黑煙直竄天際蕉農焚燒整地，火勢竟燒掉隔壁汽車...
北投承德路六段一家汽車工廠傳火警，濃黑煙直竄天際蕉農焚燒整地，火勢竟燒掉隔壁汽車工廠。資料照片／本報記者翻攝
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