放棄年收百萬薑母鴨店寧受雇代購女 妻驚查他有鬼

2019-11-03 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／連線即時報導



高雄某知名薑母鴨店老闆娘在打離婚官司期間，發覺辜姓丈夫疑外遇從事代購的簡女，找人蒐證驚覺辜去年與簡女以「採購」名義共赴日本，卻在街上雙手緊握共住一房，氣得向兩人求償200萬元。一審判連帶賠償10萬，上訴後，高雄高分院認為應再賠20萬，總計30萬元，仍可上訴。

據了解，這間薑母鴨店在高雄有多間分店，老闆娘經營其中一間分店，年收約100萬元，2008年與辜姓丈夫結婚，2名子女還未成年，不過2017年1月夫妻就分居，辜姓男子隔月便向法院訴請離婚，但一審敗訴，現上訴中；辜目前疑似在台南開另間薑母鴨店。

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老闆娘主張，簡女明知辜姓丈夫還有婚姻，2017年5、6月簡女就邀丈夫回住處約會，2018年6月更一起去日本旅遊，在日本街頭牽手漫步，更共宿同房，已嚴重侵害她的配偶權益，2人應連帶賠償精神慰撫金200萬元。

辜姓丈夫及簡女辯稱，辜是與妻子吵架離家，才受雇於簡女，一起前往日本是為採購商品，因在日本簡女有過敏現象，服藥導致昏睡，辜於是扶著簡女，並非親密動作，且未整理採買貨品而住同一個民宿，不過是分房睡，也沒踰矩行為。

法官查出，辜姓男子及簡女被蒐證之前，2017年間就相伴出國4次、2018年出國2次，經勘驗畫面，2018年5月22日至6月4日旅程中，兩人在日本街道漫步時雙手交扣，簡女以右手勾住辜的手臂，也確實住同一房間內，明顯超出一般人能容忍範圍，逾越上司與下屬間的分際，不採信證詞，判應連帶賠10萬。