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養生館性侵疑雲 美容師反被老闆控誹謗

2019-11-03 14:33聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名養生館美容師疑遭老闆利用權勢性侵猥褻，提告後，又和男友在網路上留言攻擊對方，結果反被指控妨害名譽；新北地院調查，雖然老闆後來因為罪嫌不足獲判無罪，但依性侵害案件鮮少有第三人目擊的特性來看，也無法證明虛構情節，況且性侵害案件事涉公益，最後美容師及其男友無罪。全案可上訴。

判決指出，美容師去年3月陸續在「FACEBOOK」和「GOOGLE我的商家」評論老闆，文章指出「去上班才知道老闆利用權力威脅逼迫性侵」、「被他性侵是應該的嗎」等語，其男友也在文章下方留言「把所有美容師當你後宮嗎」，痛罵對方「人渣」、「垃圾」，因此雙雙挨告加重誹謗和公然侮辱

審理時，美容師否認犯行，強調自己書讀得不多，用字遣詞粗俗，但絕對不會造謠生事，「雖然在養生館上班，但也是有尊嚴，發文目的是要提醒其他人小心，是不希望再有人受害」。其男友則辯稱是聽聞其遭遇才會激動回應，強調反應是人之常情。

法院調查，美容師老闆與美容師有曖昧對話，也曾發生過性關係，但無法證明有脅迫情形，最後因罪嫌不足獲判無罪。但是，性侵案的判決結果只能說明證據無法做有罪認定，而性侵害案件屬侵害社會法益罪章，難認美容師遭性侵一事與公益全然無關。

法院認為，美容師的評論雖然令人感到不快或影響名譽，但既然內容有一定程度的事實作為依據，且事涉公益，自然不足以構成加重誹謗。其男友雖用「人渣」、「垃圾」等語形容美容師老闆，雖然粗俗不雅，但一般人聽聞友人遭遇性侵，情緒多半會氣憤激動，更何況其身為男友，最後認定其用語是氣憤、激動所致，用意並非毀損他人名譽，因此也判無罪。

新北一名養生館美容師疑遭老闆利用權勢性侵猥褻，提告後，又和男友在網路上留言攻擊對...
新北一名養生館美容師疑遭老闆利用權勢性侵猥褻，提告後，又和男友在網路上留言攻擊對方，結果反被指控妨害名譽。示意圖/Ingimage
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新北公然侮辱

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