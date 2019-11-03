7旬婦校園替男友「打手槍」 翻臉告性侵不成反被判誣告

2019-11-03 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



屏東縣一名70歲婦人前年暑假晚上與男友在屏東市某國小校園內幽會，情不自禁之下她替他「打手槍」，不料結束後兩人翻臉，婦人控訴性侵不成反吃上誣告官司。一判婦人無罪，上訴後高雄高分院認為，婦人告性侵前就有聲請保護令、告強制罪，卻隻字未提性侵的事，顯然是虛構，改依犯誣告罪判3月徒刑，緩刑2年，仍可上訴。

判決指出，婦人與男友交往2年多， 2017年7月中旬的晚上7點多，兩人相約去屏東縣屏東市某國小運動，男友提議可去旅館開房間，但婦人指在校園內就可以做親密行為，便躲到涼亭暗處，婦人讓男友撫胸及下體，她同時替他手淫。

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不料才剛結束兩人就為事爭吵，不歡而散各自返家，幾天後更分手，婦人便在同年8月到警局表明要聲請民事保護令、對男友當晚行徑提妨害自由告訴；9月8日，她再告男友妨害性自主，稱「他用手掐胸部、挖下體，強令摸他生殖器」。

不過檢方認為事證不足，將男友不起訴處分，男方氣得反控誣告罪嫌，不過一審認為無法認定婦人在親密行為當下是完全同意的，判她無罪。

二審合議庭發現，婦人在聲請保護令、提妨害自由告訴時，承認雙方感情存在「外遇問題、性生活不協調」，卻隻字未提性侵的事；接受誣告案訊問時，更稱沒交往過，顯然性侵的情節與真實不符，認定她誣告。