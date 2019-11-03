嘉義80億地下匯兌案 再拘提一男羈押禁見

2019-11-03 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／即時報導



嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫婦地下匯兌80餘億案，本月31日依違反銀行法再拘提負責匯兌業務的台商劉姓男子，並依逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，檢方透過帳冊等跡證，鎖定劉男（40歲）涉案，檢方指揮台南市調查處到劉位於台北市文山區住處，態度配合，也查扣相關帳冊等匯兌資料，目前仍在清查他所經手匯兌的金額。

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檢方調查，劉男與吳姓夫妻等人前年12月間起，分別在台北市及嘉義市等處，從事人民幣兌換新台幣、新台幣兌換人民幣的匯兌業務，並由吳姓夫妻將營運所得藏放於嘉義縣某處，劉在大陸經營通訊業公司，經常往返兩岸，並介紹多名台商匯兌，賺取佣金。

檢察官陳靜慧經漏夜訊問被告劉男後，並於翌日下午蒞庭論告，終獲法院支持，裁定劉男羈押、禁見。

檢方目前接連查獲吳姓夫婦、孫姓男子和黃姓女子涉案，分別向法院聲請羈押獲准外，但共犯黃文鴻卻逃亡，目前仍在通緝中。