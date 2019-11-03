親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
瘋當網紅秀下限
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

川普花3000億建的美墨邊牆 用3000元買把電鋸就能鑿穿！

影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

散布不雅照致畢業前夕退學 警大生興訟敗訴

2019-11-03 11:42中央社 台北3日電

警大洪姓男學生被控威脅女子與男友分手遭拒而散布女方不雅照，校方以損害校譽情節重大，在畢業前1週勒令退學。洪不服被退學興訟。法院判洪男敗訴，全案可上訴。

台北高等行政法院判決指出，洪男為中央警察大學107年度應屆畢業生，1名劉姓女子在民國107年6月3日向嘉義警方報案指稱，她與洪男透過網站認識，洪男威脅她與男友分手遭拒後，竟將她的不雅照散布給她男友及同學。

警方在同年6月6日持檢方搜索票到警大，查獲洪男手機內確實有女方不雅照17張，並將洪男帶回偵訊。

警大在同年6月7日召開訓育委員會，通知洪男到場說明，認為洪男所涉情節已違反校規，也嚴重影響校譽，依學生獎懲規則，勒令他退學。

洪男不服，提起行政訴訟，並主張他已符合畢業條件，取得學位，校方無法對他勒令退學，且退學處分太重。

法院調查，訓育委員會開會時，席間有輔導老師等就洪男在校表現陳述看法，也有讓洪男陳述意見，洪男當時說「我當下急於想證明這女生當下在跟我交往，所以就把與她的對話紀錄跟之前交往時拍的私密照片傳給她男朋友」、「我跟她說，我希望她跟她男朋友分手」等語。

訓育委員會14名出席委員投票，以13票通過決議認定洪男行為符合「不當行為，有損校譽，情節重大」應予以退學，後經校長核定。

法院認定，退學處分前，校方有召開訓育委員會進行相關調查，也讓洪男說明等，程序合法，而警察大學培育學生為未來執法人員，依一般社會通念對警校學生品性要求較高，基於維護大學自治原則，及尊重警大本於教育專業所做判斷（判斷洪男是否適合成為未來執法人員），校方做出退學裁量，並無違法或明顯不當。

此外，應屆畢業生當時學期的教育時間為107年2月21日起至6月14日止，校方在107年6月7日做出退學處分，這時洪男仍為在學學生，為懲處對象無誤，因此洪男所稱已符合畢業條件取得學位，校方不得將他退學，則不足採信。法院判洪男敗訴，全案可上訴。

警察嘉義

相關新聞

嘉義80億地下匯兌案 再拘提一男羈押禁見

2019-11-03 11:52

警察快發瘋！恐嚇信滿天飛 一查竟都以這理由結案

2019-11-03 08:00

男子攜槍處理糾紛竟開槍傷人 被判刑3年6月

2019-11-03 07:59

ATM提款逾2分鐘 被警當車手盤查

2019-11-03 00:47

為酒駕男友頂罪 被抓包還判刑

2019-11-03 00:06

全台293處平交道 將設偵測系統

2019-11-02 23:39

違規闖平交道將錄影開罰 最高9萬元

2019-11-02 23:34

遭影射搓圓仔湯 宋瑋莉告網友

2019-11-02 23:17

影／闖平交道罰單「貴森森」 別跟自己的荷包過不去

2019-11-02 22:12

影／闖平交道能罰9萬吊駕照 知道停網狀線也要罰嗎？

2019-11-02 22:12

為愛頂替男友酒駕車禍 女子被抓包處拘役20日

2019-11-02 19:20

潤寅案昨約談5人全聲押獲准 全案已19人遭押

2019-11-02 19:20

買票真多！查賄獎金發11.37億 嘉義地檢去年全國第1

2019-11-02 18:50

李豔秋：課程審議委員是恐嚇犯，家長同意嗎？

2019-11-02 17:00

聯合稽查噪音車輛 2小時抓10件開罰2萬餘元

2019-11-02 16:43

乩童騙苦情女「作法」解厄咒 還要她買情趣用品

2019-11-02 16:41

涉協助滅證銷贓 北院收押潤寅董娘胞弟王振賢

2019-11-02 16:20

台東酒駕翻車 駕駛一度失蹤

2019-11-02 15:39

ATM前停留2分鐘就被當車手？他喊冤警察構陷、侮辱人格

2019-11-02 14:39

竹北3車連環撞 酒駕撞到毒品通緝犯都被逮

2019-11-02 13:54

去年市長初選退讓被影射搓圓仔湯 宋瑋莉告網友

2019-11-02 13:42

「這房子有鬼」 他一把火燒屋...遭判刑7年1月

2019-11-02 13:17

台南市警「圍城式」取締酒駕 攔下滿身酒氣男子送辦

2019-11-02 11:50

大叔聽到要賠錢直接帥氣駛離 警揪出反涉肇事逃逸

2019-11-02 11:29

家電公司惡性倒閉 超實用電冰箱、按摩椅成為拍賣亮點

2019-11-02 11:26

女毒蟲撞死6歲女童被判16年 被控偽證獲判無罪

2019-11-02 10:42

協會改棋牌社死灰復燃聚賭 竹市警專案掃賭

2019-11-02 10:41

近200年歷史文物遭竊 新竹檢警鍥而不捨尋回

2019-11-02 09:36

這款大樓主委真夭壽 1孔改2孔竊電照亮自家監視器

2019-11-02 09:19

男子闖社區趕不走 遭保全員推倒地鬧出人命

2019-11-02 09:18

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

2019-11-02 16:54

墾丁無動力滑翔機競賽失控 抱孩婦人遭砸中身亡

2019-11-02 19:13

遊墾丁景點被遙控飛機砸死 死者父親斥太離譜要求國賠

2019-11-02 22:40

宛如動作電影 外籍男子衝進跑道攀上華航飛機起降架

2019-11-02 15:04

獨／攜子遊墾丁遭滑翔機爆頭亡 闖禍美籍男拒做筆錄

2019-11-03 00:49

李興文兒二度前往警局說明 稱「希望能與IKEA和解」

2019-11-02 16:52

「有我陪著你」 警陪鬱男默默蹲路旁散心

2019-11-02 16:58

太陽花國賠 宅神：法官認為用愛的小手就可驅離嗎？

2019-11-02 13:20

墾丁遙控機砸死遊客 美國選手涉過失致死移送法辦

2019-11-03 09:23

影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

2019-11-03 11:52

警察快發瘋！恐嚇信滿天飛 一查竟都以這理由結案

2019-11-03 08:00

無動力遙控滑翔機失控 女遊客遭砸破頭亡

2019-11-03 00:51

知名醫院愛滋個管師涉販毒 剛參加完研討會就被逮

2019-11-02 15:37

教師下藥玷辱同學、同事及學生4女 二審重判17年

2019-11-03 07:57

少女放學等公車遇遠房親戚約聊天 慘遭性侵

2019-11-02 22:25

美食外送人員再傳出車禍 嘉義市2個月20多件

2019-11-02 16:42

李豔秋：課程審議委員是恐嚇犯，家長同意嗎？

2019-11-02 17:00

去年市長初選退讓被影射搓圓仔湯 宋瑋莉告網友

2019-11-02 13:42

男咬傷女乳頭種草莓 成為性侵鐵證賠30萬

2019-11-03 07:11

影／闖平交道能罰9萬吊駕照 知道停網狀線也要罰嗎？

2019-11-02 22:12

廢棄幼稚園火警 高雄消防隊搶滅火勢

2019-11-02 13:59

北上喝喜酒國道出車禍 妻死幼女命危

2019-11-03 00:02

ATM前停留2分鐘就被當車手？他喊冤警察構陷、侮辱人格

2019-11-02 14:39

瑞芳查獲保育類食蛇龜、柴棺龜45隻網上賣 2男被逮

2019-11-02 19:54

聯醫愛滋個管師涉販毒遭逮 院方：過去精神曾有異狀

2019-11-02 17:59

無動力滑翔機砸死遊客 墾管處要求停辦活動

2019-11-03 00:08

祖孫遭輾斃出殯 藍綠提修法防止憾事

2019-11-02 23:55

北市愛滋個管師涉販毒遭逮 稱「租屋處常給同志開趴」

2019-11-02 16:55

竹聯幫慶改幫主壽宴 警仍加強約制查察

2019-11-02 15:41

開公司車翻車肇事 男子喝了點酒這下頭大

2019-11-02 16:28

潤寅案昨約談5人全聲押獲准 全案已19人遭押

2019-11-02 19:20

竹北3車連環撞 酒駕撞到毒品通緝犯都被逮

2019-11-02 13:54

新北4歲女童打翻熱豆漿 全身60%二至三度燙傷

2019-11-03 10:10

台灣尾躲到台灣頭 高屏彩券大盜藏基隆仍栽了

2019-11-03 11:06

乩童騙苦情女「作法」解厄咒 還要她買情趣用品

2019-11-02 16:41

遭影射搓圓仔湯 宋瑋莉告網友

2019-11-02 23:17

北市聯醫愛滋病管理師 涉販毒被捕

2019-11-03 01:01

ATM提款逾2分鐘 被警當車手盤查

2019-11-03 00:47

「開台進士」牌匾 遭竊賊賤賣

2019-11-03 01:03

陳超明選舉看板遭蛋襲 3名少年無聊好玩丟的

2019-11-03 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top