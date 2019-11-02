遭影射搓圓仔湯 宋瑋莉告網友

2019-11-02 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



國民黨基隆立委參選人宋瑋莉控告陳姓網友散布不實言論。 圖／宋瑋莉服務處提供 分享 facebook 陳姓網友在臉書貼文「難道該黨再一次搓圓仔湯由她選立委」等內容，國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉認為遭影射「收賄退選」，近日提告。陳到案表示僅依多年經驗判斷，且「搓圓仔湯」是台灣俚語，並非誹謗，將反控宋瑋莉誣告。警方訊後將他依加重誹謗罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

陳姓網友日前在臉書貼文「1年多前的該黨為市長之戰，已被選民認為搓圓仔湯，難道因此該黨為此再搓一次圓仔湯由她選立委，那市民的觀感將為何？」

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今年宋瑋莉參選立委，正在衝刺拜票，她兒子林益諄日前代向警方提告。她說，不要讓疑似1450網軍或特定支持政黨的人有機可乘，帶政治風向詆毀別人。

林益諄表示，去年基隆市長黨內初選，國民黨初選民調上午公布宋瑋莉輸給謝立功，下午又逆轉，當時宋瑋莉身兼黨部主委，為求顧全大局決定退讓，想不到陳惡意在臉書造謠，以「搓圓仔湯」影射他媽媽收賄退選，家人都無法忍受，決定提告。

陳姓網友回應表示，難道1年多前市長選舉退選不是事實嗎？就事論事，搓圓仔湯是台灣庶民俚語，也是一種形容詞。他看過很多選舉，依多年經驗判斷，哪有民調第一讓給第二的？很明顯宋被國民黨「搓圓仔湯」。