影／闖平交道罰單「貴森森」 別跟自己的荷包過不去

2019-11-02 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



闖平交道罰單「貴森森」。只要警告鈴聲響過軌道，機車罰單一張6萬7500元、小型車7萬4500元、大型車9萬元， 就算只停在網狀線，罰款也與酒駕一樣重，許多民眾不知或者「忘了」罰款金額這麼高，更不知已有檢舉魔人專門檢舉，接到罰單才後悔。

林姓男子每天辛苦騎車送餐飲，月薪最多3萬，為了趕送貨，聽到平交道鈴響，「怕送貨太慢，看竿子還沒動」趕緊衝過去，沒想到竟然罰款近7萬，差點昏倒。

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楊姓車主則是車停網狀線，員警攔下告知「網狀線臨時停車要開單」， 他不滿「為何只開他一個」，嗆聲「要開就開，臨時停車違規罰單不過幾百塊」，得知高達3萬4千元時，頓時嚇了一跳，接著破口大罵「死政府搶錢」。

員警透露，不時收到檢舉，除直接寄鐵路單位，也有寄給市政府、寄給鐵路警察局長甚至警政署長，來源不一，最後都由基層依違規事實開單告發，因罰則重，時有民意代表「關心」，員警也只能耐心說明，不可能「抽單」。

觀察違規狀況多屬心存僥倖，即使有些平交道旁 清楚告示罰則，依舊違規，部分單位員警還耐心製作宣導畫面，可惜民眾多視而不見，甚至非鐵路系統員警也沒留意，有員警臨停被舉發，「半個多月薪水泡湯」。