潤寅案昨約談5人全聲押獲准 全案已19人遭押
2019-11-02 19:20
聯合報 記者李隆揆
／即時報導
檢調偵辦潤寅詐貸案，日前已陸續聲押13人獲准，昨天再次展開搜索約談，共帶回5人到案，繼潤寅董娘王音之胞弟王振賢遭北院裁定收押後，昨日到案5人今天全數聲押獲准。
潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌勾結福懋等多家上市櫃公司，利用製作不實發票等手法，向王道等多家銀行詐貸上億元；調查局北機站查出，潤寅董娘王音之胞弟王振賢涉嫌在胞姊及姊夫潛逃出國後，協助滅證、處理犯罪所得，因此日前將王振賢約談到案，今天北院裁定收押禁見。
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檢調調查，除福懋外，包含南亞塑膠、中國人造纖維、綿春、泰豐、大宇紡織等5家公司，也透過「百纖果屋」老闆蕭炯桂充當白手套，用水果禮盒收取賄金，協助潤寅詐貸。
檢調昨天搜索約談南亞塑膠等公司職員共5人，全數被檢方向北院聲請羈押，直至今天下午，南亞塑膠資材部經理蔡敏賢、中纖營業部主任黃俊億、綿春副總歐增亭、大宇經理姚旭隆及泰豐前工程師謝國清等人全數被檢方聲押獲准，截至今天下午潤寅案已19人聲押獲准。
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