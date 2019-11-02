為愛頂替男友酒駕車禍 女子被抓包處拘役20日
2019-11-02 19:20
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
林姓男子和謝姓女友今年8月11日凌晨2時在高雄市KTV唱歌喝酒後，駕駛轎車搭載女友返回其台南住處，行經國道1號北上仁德路段，欲變換車道超越前車，致吳姓女子所駕轎車翻覆受傷，林經國道四隊員警酒測，吐氣所含酒精濃度為每公升0.24毫克，謝女卻稱她才是駕駛，員警調閱監視錄影畫面，戳破其謊言，台南地院認謝女犯頂替罪，處拘役20日，可上訴。
台南地院審酌，謝女與林是男女朋友關係，明知林駕駛車輛與吳女發生車禍，致吳女車輛翻覆並有人員受傷，卻意圖使林規避刑事責任，謊稱自己為駕駛人，足以影響犯罪偵查的正確性，並妨害司法公正性，本應嚴懲；惟念她犯後坦承犯行，態度尚稱良好，為男女朋友情誼一時失慮等，量處拘役20日，可易科罰金，緩刑2年。
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判決指出，林於8月11日凌晨2時，在高雄市KTV內喝啤酒，直至凌晨4時，駕車離開KTV，並搭載謝女欲返回台南市的住處。清晨5時8分，林沿國道1號北向331公里600公尺處，欲變換車道超越由吳女所駕駛前車時，因疏未注意且未保持安全間距，擦撞吳女車輛，致吳女車輛翻覆，並受有手部挫傷等傷害。
事故發生後，林經警施以酒精濃度吐氣測試，酒精濃度為每公升0.24毫克。謝女仍應男友請求，向員警謊稱自己是駕駛人，並在員警製作交通事故現場草圖上簽名，及以肇事車輛駕駛人名義製作交通事故談話紀錄表。後經員警調閱監視錄影畫面查出肇事駕駛人為林，她也坦認頂替犯行。林另案偵查中，她也吃上官司。
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