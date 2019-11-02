買票真多！查賄獎金發11.37億 嘉義地檢去年全國第1
2019-11-02 18:50
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
法務部統計去年9合1選舉，全國共發出逾11.37億元檢舉獎金，嘉義地檢署查賄績效全國第一，嘉義地檢署今天邀集檢、警及廉政、林政、林鐵等單位，齊聚嘉義北門車站，共同鳴笛宣誓反賄選及護林決心，並搭乘阿里山小火車，從嘉義市北門出發到奮起湖掃街宣導反賄、護林觀念。
嘉義地檢署昨結合林務局嘉義林管處，及林鐵及文資管理處等單位，舉辦「反賄選鐵定行，阿里山護林逗陣來」活動，主任檢察官蔡英俊、郭志明、嘉義林管處長張岱、林鐵及文資處秘書林其德等人，先到北門車站集結，隨後搭小火車到奮起湖老街，向遊客及在地攤商、國有林周邊社區居民，宣導反賄及守護原鄉觀念。
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蔡英俊表示，嘉義地檢署去年查賄績效全國第一，這次活動三大元素包括，促進林鐵觀光、守護原鄉山林、強化反賄意識，同時要強調執法機關對於查緝賄選、護林堅定決心，也希望民眾能協助通報相關情資。
嘉義地檢署統計，去年九合一選舉，共計1080件賄選案，查扣現金112萬4000元，檢察官羈押被告51人、起訴284件、239人，提起當選無效之訴有14件，另全國檢舉獎金發出逾11.37億元，鼓勵全民勇於檢舉賄選。
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