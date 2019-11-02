士檢溫泉季宣導反賄 檢舉正副總統可得獎金千萬
2019-11-02 18:25
聯合報 記者蔡翼謙
／台北即時報導
北市北投區今天展開溫泉季活動，吸引大批人潮，士林地檢署考量第15任正、副總統，以及第10屆立法委員選舉將至，在活動中宣導反賄選，設計有趣活動，盼加強民眾反賄選意識。
士林地檢署指出，正、副總統選舉，其檢舉獎金最高是新台幣1500萬元；立法委員選舉，其檢舉獎金最高是新台幣1000萬元；民眾應熟記檢舉賄選專線（0800-024-099）撥通後轉4，若發現賄選情事，立刻用科技方式檢舉。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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士林地檢署表示，北投溫泉季是當地盛事，結合觀光、美食、文創及公益活動，並舉辦撞神轎祈福盛典，吸引大批人潮，所以將科技查賄、雲端反賄2大選舉宣導重點，加入溫泉季中，盼強化民眾反賄選觀念。
士林地檢署指出，活動中向民眾宣導檢舉賄選QRCODE，以及雲端反賄平台，還推廣本署設計的反賄選有獎徵答電腦網頁，鼓勵民眾用手機掃描QRCODE，答題拿獎品。
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