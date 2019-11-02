李豔秋：課程審議委員是恐嚇犯，家長同意嗎？
2019-11-02 17:00
聯合報 記者林政忠
／即時報導
資深媒體人李豔秋今天在臉書貼文，她引用聯合報10月31日「黑白集：少年英雄變恐嚇犯」指出，很少人注意這則新聞，一名被起訴的恐嚇犯正擔任課程審議委員，因為他是反課綱的少年英雄，因為他是民進黨吸納年輕選票的代表人物，他不會被解聘，繼續決定孩子們該唸什麼、不該唸什麼，請問家長們同意嗎？
聯合報黑白集指出，一名大學生因寄血衣、冥紙等恐嚇郵件給香港經貿辦事處，被北檢以「恐嚇罪」起訴。這個大學生是熱中政治運動被民進黨視為「少年英雄」的林致宇，甚至隨即由教育部為他量身打造聘為「課審會」學生委員。
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如今，這位少年英雄犯下恐嚇罪遭到起訴；諷刺的是，教育部卻說無法解除其課審委員職務。教育部無法解除林致宇的課審委員職務，理由是課審會只規定學生課審代表「須具學生身分」或「離校未滿一年」，此外別無規範。林致宇獲聘4年，要到明年底才屆滿；亦即，就算他此案被判有罪或犯了其他法，他都可以安然做滿4年。這樣的學生代表搞出來的教科書，父母會放心孩子讀嗎？
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