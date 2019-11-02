聯合稽查噪音車輛 2小時抓10件開罰2萬餘元
2019-11-02 16:43
聯合報 記者余采瀅
／台中即時報導
台中市府環保局聯合東勢警分局與交通部公路總局，今日上午9時至11時於台中市中93縣道往東勢路段設置噪音檢測站，取締行駛產生高噪音影響山區安寧的車輛。環保局表示，此次聯合稽查共攔查檢驗15輛，查獲10輛噪音不合格違規車輛，依噪音管制法第26條規定，共處2萬3400元罰鍰，後續要求不合格車輛需限期改善，直至複驗合格為止。
環保局指出，透過警察機關於路邊或以大範圍巡邏進行攔查作業，引導疑似噪音車輛至檢驗地點，現場由監理單位判斷該車輛是否有不當改裝及協助車籍資料查詢後，再由環保局依「噪音管制法」標準作業流程執行檢測，以儀器進行原地車輛噪音檢測後，針對超標車輛依噪音管制法處分，具有「馬上測、馬上罰」執法成效，使擾寧車輛無所遁形。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
環保局今年已開始執行行政院環保署推行的排氣管合格標籤認證措施，凡經檢驗合格車輛會張貼合格標籤貼紙，並將資訊上傳至行政院環保局資料庫，若該車輛遇攔查或攔檢時，經比對資訊相符，將予以放行。倘若經比對資料不符時，則將依「噪音管制法」第8條規定，處3千元以上、3萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者按次處罰，讓噪音車輛不再有僥倖行為。
環保局長吳志超表示，為維護台中市居家安寧，市府除持續受理民眾檢舉噪音車輛外，也會針對重點區域或路段，持續鎖定特定高噪音車輛執行「環、警、監」聯合稽查攔檢勤務，藉由專業任務分工，共同執行防處作為，減少惱人噪音問題，還給市民安靜的生活空間。
留言