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聯合稽查噪音車輛 2小時抓10件開罰2萬餘元

2019-11-02 16:43聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市府環保局聯合東勢警分局與交通部公路總局，今日上午9時至11時於台中市中93縣道往東勢路段設置噪音檢測站，取締行駛產生高噪音影響山區安寧的車輛。環保局表示，此次聯合稽查共攔查檢驗15輛，查獲10輛噪音不合格違規車輛，依噪音管制法第26條規定，共處2萬3400元罰鍰，後續要求不合格車輛需限期改善，直至複驗合格為止。

環保局指出，透過警察機關於路邊或以大範圍巡邏進行攔查作業，引導疑似噪音車輛至檢驗地點，現場由監理單位判斷該車輛是否有不當改裝及協助車籍資料查詢後，再由環保局依「噪音管制法」標準作業流程執行檢測，以儀器進行原地車輛噪音檢測後，針對超標車輛依噪音管制法處分，具有「馬上測、馬上罰」執法成效，使擾寧車輛無所遁形。

環保局今年已開始執行行政院環保署推行的排氣管合格標籤認證措施，凡經檢驗合格車輛會張貼合格標籤貼紙，並將資訊上傳至行政院環保局資料庫，若該車輛遇攔查或攔檢時，經比對資訊相符，將予以放行。倘若經比對資料不符時，則將依「噪音管制法」第8條規定，處3千元以上、3萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者按次處罰，讓噪音車輛不再有僥倖行為。

環保局長吳志超表示，為維護台中市居家安寧，市府除持續受理民眾檢舉噪音車輛外，也會針對重點區域或路段，持續鎖定特定高噪音車輛執行「環、警、監」聯合稽查攔檢勤務，藉由專業任務分工，共同執行防處作為，減少惱人噪音問題，還給市民安靜的生活空間。

台中市府環保局聯合東勢警分局與交通部公路總局，今日上午於台中市中93縣道往東勢路...
台中市府環保局聯合東勢警分局與交通部公路總局，今日上午於台中市中93縣道往東勢路段設置噪音檢測站，取締行駛產生高噪音影響山區安寧的車輛，共攔查檢驗15輛，查獲10輛噪音不合格違規車輛。圖／台中市政府提供
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噪音台中市行政院

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