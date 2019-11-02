乩童騙苦情女「作法」解厄咒 還要她買情趣用品

2019-11-02 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



屏東縣潘姓乩童趁女子上門求解感情問題時，先故弄玄虛地說，女子遭前男友下咒，必須作法才能化解，利用紙紮人多次觸碰女子私密部位，還得寸進尺直說需要有足夠體液，才能化解厄咒，順勢要求女子購買情趣用品，最後說「作法時間到」，性侵女子得逞。高雄高分院依強制性交罪，判處潘應執行有期徒刑7年，可上訴。

判決指出，被害女子情路不順遂，前年在妹妹陪同下，前往潘男道壇尋求建議。潘男見女子徬徨無助，就誆騙她遭前男友下咒，若不化解，可能害她心神喪失、甚至喪命。

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女子嚇壞，同意配合潘男作法，於是當日晚間，女子就單獨隨潘進入道壇小倉庫，潘要她褪去衣物，隨後用紙紮人、手指碰觸、侵入女子私處得逞；他甚至想進一步逞獸慾。但因女子閃避，未能得逞。事後，潘男見女子可欺，表示作法需要當事女子體液，要求她備妥情趣用品。

隔日，潘男帶女子到市區購買情趣用品，隨後回到女子租屋處，見屋內無他人，就說一句「作法時間已到」，要女子將體液留在前男友衣物上。過程中，潘不斷表示「體液不夠、不能作法」，藉口要交歡才能有足夠體液，有意再次侵犯，女子雖曾拒絕，潘又再搬出「若不作法，前男友會對妳永遠下咒」；女子無助、無法理性思考下，再被侵犯得逞。

「當下六神無主，只能相信他」，事後女子到醫院驗傷採證，檢體送刑事局鑑定結果顯示，潘男私處確實曾進入女子私密部位，女子報警處理。

潘男一審準備庭時曾坦承犯行，但之後又改口否認，直說沒有侵犯女子，也沒有要求女子準備情趣用品，全是女子說要用情趣用品才能想起前男友。潘的辯護人還辯稱，女子不僅未呼救，甚至還連兩日與潘見面，隨他到市區買情趣用品，不合情理，認為不能單憑女子指控就認為潘違反她意願。

高雄高分院審理認為，有人證、物證佐證，認定潘趁女子感情受挫、徬徨無助之際，誤導她用作法方式消災解厄，又頻頻用怪力亂神話術對女子施壓，增添女子心理壓力，壓制女子理性思考空間，讓女子在不得已狀況下，做出不合自己自由意志的決定。