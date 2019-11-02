涉協助滅證銷贓 北院收押潤寅董娘胞弟王振賢
2019-11-02 16:20
聯合報 記者李隆揆
／即時報導
檢調偵辦潤寅詐貸案，日前向北院聲押主嫌楊文虎小舅子王振賢，被北院裁定20萬元交保，經向高院抗告發回，今天北院改裁定王振賢收押禁見；至於昨天約談南亞塑膠、中國人造纖維等涉案5人，也被檢方向北院聲請羈押，目前正待開庭中。
潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌勾結福懋等多家上市櫃公司，利用製作不實發票等手法，向王道等多家銀行詐貸上億元；調查局北機站查出，潤寅董娘王音之胞弟王振賢涉嫌在胞姊及姊夫潛逃出國後，協助滅證、處理犯罪所得，因此日前將王振賢約談到案。
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檢方複訊後向台北地院聲請羈押，但北院裁定20萬元交保，北檢不服提出抗告，高院撤銷北院裁定並發回，今天北院改裁定王振賢收押禁見。
據檢調調查，除福懋外，包含南亞塑膠、中國人造纖維、綿春、泰豐、大宇紡織等5家公司，也透過「百纖果屋」水果禮盒收取賄金，協助潤寅詐貸，昨天搜索約談南亞塑膠等公司職員共5人，全數被檢方向北院聲請羈押，目前仍待開庭當中。
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