親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
瘋當網紅秀下限
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

外籍男闖進跑道攀上華航起降架 後方韓亞航看傻

潤寅詐貸案 主嫌胞弟改收押禁見

2019-11-02 15:01中央社 台北2日電

北檢偵辦潤寅詐貸案，日前聲押主嫌王音之胞弟，法院裁定交保。案經發回，北院今天凌晨改裁定將王男收押禁見。此外，北檢昨另聲押南亞塑膠蔡姓經理等5人，法院將開庭訊問。

檢調獲報，老牌貿易商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌以不實應收帳款向10多家銀行詐貸。楊文虎、王音之今年6月初潛逃出境，檢方8月間發布通緝，楊文虎女兒楊宇晨9月間被檢方聲押獲准。

台北地檢署日前展開多波搜索、約談行動，陸續聲押多人獲准。檢調查出，王音之胞弟涉湮滅證據，10月29日搜索王男住處等地，約談王男到案，訊後聲押禁見。不過，法院認為無羈押必要，裁定新台幣20萬元交保。

北檢不服提出抗告，台灣高等法院發回更裁，台北地方法院訊問後，認為王音之胞弟犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串之虞，有羈押必要，今天凌晨改裁定收押禁見。

另方面，檢調過濾相關卷證，懷疑另有南亞塑膠、中國人造纖維等5家公司相關人員涉案，昨天兵分10路展開搜索，約談南亞蔡姓經理、中纖黃姓業務等5名被告、3名證人到案。

檢察官訊後，認為南亞蔡姓經理、中纖黃姓業務等5名被告涉犯詐欺等罪，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

詐貸台灣高等法院

相關新聞

ATM前停留2分鐘就被當車手？他喊冤警察構陷、侮辱人格

2019-11-02 14:39

竹北3車連環撞 酒駕撞到毒品通緝犯都被逮

2019-11-02 13:54

台東酒駕翻車 駕駛一度失蹤

2019-11-02 15:39

「這房子有鬼」 他一把火燒屋...遭判刑7年1月

2019-11-02 13:17

台南市警「圍城式」取締酒駕 攔下滿身酒氣男子送辦

2019-11-02 11:50

大叔聽到要賠錢直接帥氣駛離 警揪出反涉肇事逃逸

2019-11-02 11:29

家電公司惡性倒閉 超實用電冰箱、按摩椅成為拍賣亮點

2019-11-02 11:26

女毒蟲撞死6歲女童被判16年 被控偽證獲判無罪

2019-11-02 10:42

協會改棋牌社死灰復燃聚賭 竹市警專案掃賭

2019-11-02 10:41

近200年歷史文物遭竊 新竹檢警鍥而不捨尋回

2019-11-02 09:36

這款大樓主委真夭壽 1孔改2孔竊電照亮自家監視器

2019-11-02 09:19

男子闖社區趕不走 遭保全員推倒地鬧出人命

2019-11-02 09:18

「郭家軍」黃韻涵遭網路霸凌怒報警 警：全力偵辦

2019-11-02 02:31

潤寅詐貸案 北檢聲押南亞與中纖員工

2019-11-02 01:02

擅開藥治腹瀉 女中尉違反醫師法緩刑定讞

2019-11-02 00:54

不察男嬰嗆奶致失明 護理師判5月

2019-11-02 00:54

瘦如骷髏一身傷…6歲童疑遭虐死 外婆上銬收押

2019-11-02 00:54

6歲童疑遭虐死！新北檢聲押狠心外婆獲准

2019-11-01 22:58

「郭家軍」黃韻涵不堪網路霸凌 今向警局報案

2019-11-01 22:58

吸金49億害投資人輕生 榮騰夫妻分判18年、12年罰金1億

2019-11-01 22:08

獨／潤寅董娘胞弟涉滅證銷贓 北檢今晚聲押

2019-11-01 19:36

潤寅案再爆「水果盒裝現金」案外案 檢調搜索南亞塑膠

2019-11-01 18:42

諷高雄流音中心董監事餐費5萬9？尹立按鈴申告邱于軒

2019-11-01 17:48

國安私菸案2少校反守為攻：逃稅的根本是華航！

2019-11-01 17:41

疑主導「直播主之亂」 連千毅「大哥」遭收押禁見

2019-11-01 17:15

路口沒淨空、占用直行車道 林口交流道將啟動科技執法

2019-11-01 17:14

假扮喇嘛強暴2女 潛逃大陸遭遣返判刑

2019-11-01 14:18

仰德大道4死車禍 4人驗車放水羈押

2019-11-01 14:17

高雄監獄受刑人被「打死」？ 法務部：矯正署正調查

2019-11-01 13:49

護理師未注意新生兒溢奶致男嬰失明 護理師判刑

2019-11-01 13:39

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35

官兵拉肚子求診 女軍官擅自開藥獲緩刑定讞

2019-11-01 12:29

台北分署下周拍賣 31顆的南洋珠串亮相

2019-11-01 12:10

街友互爭樓梯間地盤砍死人 判18年6月

2019-11-01 11:49

不當超車害人犛田卻加速逃逸 基隆地院判他1年3個月

2019-11-01 11:09

仰德大道4死車禍 4人驗車收賄放水遭聲押獲准

2019-11-01 10:56
看更多

熱門文章

國安私菸案2少校反守為攻：逃稅的根本是華航！

2019-11-01 17:41

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

2019-11-01 16:08

國一彰化縣溪州段5車連環車禍 彭姓女子傷重當場死亡

2019-11-02 13:07

李興文兒稱「有穿內衣褲」IKEA：馬桶椅子將全數丟棄

2019-11-01 23:47

女點餐求掛機車上！外送員回錯「1字」尷尬爆：人生最糗

2019-11-02 09:45

不滿被酸天龍人 她怨：覺得家鄉好為何要來台北？

2019-11-01 17:16

裸逛Ikea、大聯盟露奶 醫最崩潰「中二病」年輕化

2019-11-01 22:37

LINE瘋傳！台中向上路區間測速已開罰 交大闢謠

2019-11-01 16:39

美魔女曬兩超正女兒照 男網友暴動：能全包嗎？

2019-11-01 18:33

宛如動作電影 外籍男子衝進跑道攀上華航飛機起降架

2019-11-02 15:04

驚！林昶佐收恐嚇信 署名「寒佳君」威脅子彈已準備好

2019-11-01 17:23

錢被騙了！只因手機一個最常見的動作...

2019-11-02 09:00

獨／猥褻女家教遭痛咬 交大研究生判賠十萬元

2019-11-01 21:34

有無化妝店員態度大不同 正妹：沒發現我是同一個人嗎？

2019-11-01 16:06

潤寅案再爆「水果盒裝現金」案外案 檢調搜索南亞塑膠

2019-11-01 18:42

新北蘆洲6歲童疑遭虐！外婆聲押中 母親不願探視恐知情

2019-11-01 16:32

李興文兒子裸闖IKEA拍片傳網 警：想紅想瘋了

2019-11-01 22:12

「阿嬤住電話裡？」孫子聲聲呼喚 逃16年移工阿嬤自首

2019-11-01 22:09

小吃店一盤海帶60元 老闆一席話讓客人目瞪口呆

2019-11-02 11:08

影／假中藥補腎丸、固腦丸已賣5年 地點多在中南部

2019-11-01 17:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top