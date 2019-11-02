ATM前停留2分鐘就被當車手？他喊冤警察構陷、侮辱人格
桃園谷姓男子今年5月1日在郵局ATM前被中壢分局員警盤查，警方以他領錢超過2分鐘、手持多本存摺，懷疑是車手要求出示身分證遭拒，依違反社維法移送經法院裁罰3000元，谷不服提抗告，桃園地院撤銷發回，中壢簡易庭認為警方未達合理懷疑的盤查門檻，裁定谷男不罰。
中壢簡易庭原裁定指出，因警察執行查緝車手勤務，發現谷在郵局前方停留時間很久，又手持多本存摺，疑似詐欺車手，所以要求他出示證件；簡易庭認為警方依警察職權行使法執行勤務，並無不法之處，谷違反社維法中警察人員依法調查就其姓名拒絕陳述規定，裁罰他2000元罰鍰。
谷提抗告，主張警員做筆錄時，他就已表明身體極端不適，無法確認與答覆只想盡速回家，員警所見僅2本存摺，可以稱為多本嗎？還說警察藉故意圖構陷、侮辱他人格，而且他有頸腰椎疾病、言語顏面也有障礙，並質疑警方使用人臉辨識合法性、何謂合理懷疑？合理推論？
桃園地院合議庭認為，警方稱以專業判斷谷男疑似車手，其根據何在？而谷是否因行動不便，才會在提款機前停留較久？以及谷究竟有何可疑車手行為等，均有未明，認為原審調查未完備，因此撤銷發回。
中壢簡易庭更一審勘秘錄器畫面，發現員警向谷說明他反覆領錢，所以要確認其身分，谷從背包拿出3本存摺放入補摺機，並向員警說沒有出示證件必要。
林姓警員證稱，當時執行查緝車手專案，發現谷在ATM逗留很久，又到補摺機拿出3、4本存摺，法官則詢問「看到登摺就會成為被懷疑人嗎？車手會同時提款又補摺嗎？」林回「他們認為正常人不會一次拿很多存摺，不清楚、沒有遇過」。
法官再問「谷男行為並無和車手相近情事，基於何種理由盤查？」林說「谷提款超過2分鐘，不清楚他提款情形」。簡易庭審酌，谷男是領款後再去補摺，而在ATM前操作超過2分鐘，有可能從事轉帳行為，2分鐘亦無不合理。
實務上一般詐欺車手領完款後會立刻離去，應無可能再拿存摺去補摺的行為，況且谷手持2、3本存摺，也有可能是帶家人的存摺一同補摺，加上員警也說沒看過車手提領後，又再去補摺的情節。
簡易庭認定，本件尚未達「合理懷疑其有犯罪嫌疑或犯罪之虞」的要件，進而達到盤查門檻，因此谷男拒絕出示身分證件有依據，裁定不罰。
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