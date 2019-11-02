ATM前停留2分鐘就被當車手？他喊冤警察構陷、侮辱人格

2019-11-02 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園谷姓男子今年5月1日在郵局ATM前被中壢分局員警盤查，警方以他領錢超過2分鐘、手持多本存摺，懷疑是車手要求出示身分證遭拒，依違反社維法移送經法院裁罰3000元，谷不服提抗告，桃園地院撤銷發回，中壢簡易庭認為警方未達合理懷疑的盤查門檻，裁定谷男不罰。

中壢簡易庭原裁定指出，因警察執行查緝車手勤務，發現谷在郵局前方停留時間很久，又手持多本存摺，疑似詐欺車手，所以要求他出示證件；簡易庭認為警方依警察職權行使法執行勤務，並無不法之處，谷違反社維法中警察人員依法調查就其姓名拒絕陳述規定，裁罰他2000元罰鍰。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

谷提抗告，主張警員做筆錄時，他就已表明身體極端不適，無法確認與答覆只想盡速回家，員警所見僅2本存摺，可以稱為多本嗎？還說警察藉故意圖構陷、侮辱他人格，而且他有頸腰椎疾病、言語顏面也有障礙，並質疑警方使用人臉辨識合法性、何謂合理懷疑？合理推論？

桃園地院合議庭認為，警方稱以專業判斷谷男疑似車手，其根據何在？而谷是否因行動不便，才會在提款機前停留較久？以及谷究竟有何可疑車手行為等，均有未明，認為原審調查未完備，因此撤銷發回。

中壢簡易庭更一審勘秘錄器畫面，發現員警向谷說明他反覆領錢，所以要確認其身分，谷從背包拿出3本存摺放入補摺機，並向員警說沒有出示證件必要。

林姓警員證稱，當時執行查緝車手專案，發現谷在ATM逗留很久，又到補摺機拿出3、4本存摺，法官則詢問「看到登摺就會成為被懷疑人嗎？車手會同時提款又補摺嗎？」林回「他們認為正常人不會一次拿很多存摺，不清楚、沒有遇過」。

法官再問「谷男行為並無和車手相近情事，基於何種理由盤查？」林說「谷提款超過2分鐘，不清楚他提款情形」。簡易庭審酌，谷男是領款後再去補摺，而在ATM前操作超過2分鐘，有可能從事轉帳行為，2分鐘亦無不合理。

實務上一般詐欺車手領完款後會立刻離去，應無可能再拿存摺去補摺的行為，況且谷手持2、3本存摺，也有可能是帶家人的存摺一同補摺，加上員警也說沒看過車手提領後，又再去補摺的情節。