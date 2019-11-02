去年市長初選退讓被影射搓圓仔湯 宋瑋莉告網友

2019-11-02 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



陳姓網友在臉書貼文提到「難道該黨再一次搓圓仔湯由她選立委」等字眼，國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉認為，是在影射她「收賄退選」，到警局對陳提告加重誹謗罪嫌，陳男到案後表示，他是依多年經驗法則判斷，且是大家都知道的事，搓圓仔湯乃台灣庶民的俚語，並未誹謗宋，將反告宋誣告，警方訊後將他依加重誹謗罪函送基隆地檢署偵辦。

陳姓網友日前在臉書貼文，「1年多前的該黨為市長之戰，已被選民認為搓圓仔湯，難道因此該黨為此再搓一次圓仔湯由她選立委，那市民的觀感將為何？」

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宋瑋莉議員日前委由兒子林益諄拿著陳的貼文訊息向警方提告，林益諄表示，去年基隆市長選舉，媽媽在國民黨提名初選民調中上午公布輸給謝立功後，下午隨即公布逆轉勝，但做為現任主委的她，為公平並顧全大局決定退讓，由謝立功代表國民黨披掛上陣選市長，當時媒體都有報導，想不到陳竟惡意在臉書造謠，惡意以「搓圓仔湯」，影射媽媽收賄退選，讓媽媽無法忍受，與家人討論多日後決定提告。

他指出，媽媽提告目的，不只是為了維護自己的清譽，而是認為那些躲在鍵盤後面的網友，以不實、扭曲造謠的文字網路霸凌別人，實在太惡劣，也對社會造成極大傷害，認為此風不可長，才決定以訟止謗。

宋瑋莉說，不要讓疑似1450網軍、或有特定支持政黨、與人的人有機可趁，不當利用手機電腦，變成政治帶風向的工具詆毀別人，雖說這是一個個案；宋表示一般民眾我們永遠無法知道，網路背後是什麼人？如果不敢用真名，有心要操作負面情緒，連解釋的機會都沒有，除了今年是總統與立委的大選年，任何一個負面能量，都可能詆毀一個努力許久的人，主觀的判斷標準真的能客觀說明原由嗎？

陳姓網友在網路上回應說，「提告恐嚇嗎？難道一年多前的市長選舉退選不是事實嗎，就事論事，搓圓仔湯乃台灣庶民的俚語也是一種形容詞，堂堂一個百年大黨為何淪落至今年的慘狀，一切皆是由自己造成。」