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台南市警「圍城式」取締酒駕 攔下滿身酒氣男子送辦

2019-11-02 11:50聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南政府警察局為強力掃蕩酒駕陋習，昨天夜間全市同步實施「封城式」酒駕攔檢勤務，以發揮區域聯防成效，佳里分局同時段在台17線國姓橋路段，編排警力執行酒駕攔檢勤務，吳姓男子身上散發濃厚酒味，員警即依法實施酒精濃度檢測，經測得酒測值達0.89MG/L，超出法定標準，當場宣讀其權利後，依違反公共危險罪嫌，移送法辦。

佳里警分局攔截圍捕組子龍派出所巡佐兼所長鄭志鴻及警員兼副所長樊聯樺是昨晚9時50分在台17線國姓橋堤防路口前，發現吳姓男子騎乘重型機車行經路檢點前方形跡可疑，主動攔查對談過程中，發現全身酒味。

佳里分局長斯儀仙呼籲民眾飲用酒類後，切勿冒險駕駛車輛；另為防止酒後肇事造成民眾傷亡家庭破碎，將持續向民眾宣導「酒後不開車」、「酒後代駕或搭乘大眾運輸」等觀念外，也針對轄區易發生酒駕違規及肇事熱點規畫取締酒後駕車專案勤務，積極打擊違法酒駕行為，以保護民眾生命財產安全。

台南市警局同步執行「圍城式」取締酒駕。記者吳淑玲/翻攝
台南市警局同步執行「圍城式」取締酒駕。記者吳淑玲/翻攝
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台南市警局同步執行「圍城式」取締酒駕。記者吳淑玲/翻攝
台南市警局同步執行「圍城式」取締酒駕。記者吳淑玲/翻攝
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕警察

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