家電公司惡性倒閉 超實用電冰箱、按摩椅成為拍賣亮點

2019-11-02 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



行政執行署高雄分署「123聯合拍賣會」即將在11月5日下午3點登場，行政執行官透露，知名台、日、韓廠牌冰箱就有5台，三門、五門電冰箱款式應有盡有，此外還有知名品牌按摩椅、護腿機，絕對能滿足想添購居家電器民眾的需求。據了解，這波拍賣電器幾乎都是來自半年前傳出惡性倒閉的黃金林企業，事發後遭查封的動產成為此波拍賣標的。

高雄分署表示，除了居家電器吸睛之外，詢問度最高的標的物就是2009年出廠的賓士C300轎車，當年出廠時，以內裝質感好、妥善率佳，成為不少購車族的心頭好；該車因滯欠相關稅費、罰鍰多達18萬餘元，淪為拍賣品。執行官預估，該輛賓士轎車可能在拍賣會上掀起一波搶購潮。

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這次拍賣會上，還有1項物件相當特別，就是高22公分、直徑20公分的「聚寶盆」花瓶，渾圓光滑的瓶身以黃、橘、紅暖色為基 底，上頭繪有山林雲霧姿態，將在拍賣會上以2萬元價格變賣。

除了動產以外，這次123聯合拍賣會還有拍賣土地、建物等共20個標的。高雄分署建議，民眾若有興趣，可以先上網查詢拍賣公告，了解各項拍賣標的狀況，並掌握最新消息。