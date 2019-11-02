協會改棋牌社死灰復燃聚賭 竹市警專案掃賭
2019-11-02 10:41
聯合報 記者王駿杰
／新竹即時報導
明年總統、立委大選將至，為防制選舉賭盤影響選風，新竹市警察局於10月22日至28日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，查緝轄內職業賭場、六合彩簽賭、網路賭博，共計掃蕩處所20處，逮捕48人。
這次專案新竹警方傾巢而出，查緝職業賭場1件27人、六合彩簽賭17件17人、網路賭博2件2人、娃娃機2件2人，成效良好，其中，市區一間「麻將協會」利用提供場地、賭具及籌碼給賭客，以籌碼兌換現金方式進行賭博，遭警方鎖定，已於108年8月間遭查獲，遭內政部核予「解散」處分，但該協會負責人卻於同一地點改以「棋牌社」，續行賭博情事。
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經新竹市警一分局密集監控，蒐集相關事證，由新竹地檢署檢官指揮，持搜索票前往該棋牌社查緝，將邱姓負責人與賭客共27名帶回到案，並查扣賭具、現金、籌碼、麻將桌及會員證資料等贓證物，全案依賭博罪移送，後續將另函請內政部依人民團體法處置。
新竹市警察局長鄧學鑫指出，將針對本次專案查獲之各類案件持續清查是否涉及選舉賭盤，追查金流來源，期前剷除選舉賭盤盤口，對於企圖經營選舉賭盤之不法分子，絕對會持續強力偵辦。
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