近200年歷史文物遭竊 新竹檢警鍥而不捨尋回
2019-11-02 09:36
聯合報 記者王駿杰
／新竹即時報導
45歲李姓慣竊因缺錢花用，去年底利用夜色掩護潛入鄭氏家廟旁市定古蹟「春官第」，將4面刻有「進士」、「崇祀鄉賢」、「文魁」、「明經」，近200年歷史的牌匾竊走，載運至新竹縣新埔鎮銷贓，以3萬元代價賣給一名骨董商，警方獲報後成立專案小組，雖查出李因另起竊盜案入獄，為維護國家重要文物，檢警仍積極查案，終於突破李的心房，1日在新竹地檢署檢察官指揮下將4面牌匾尋回。
據了解，李男是轄區慣竊，因缺錢花用，去年在市區閒晃時無意瞧見新竹開台進士鄭用錫宅第資產，便利用夜色掩護，騎機車到鄭氏家廟旁「春官第」，徒手將牆上4面牌匾竊走。這4面牌匾最早可源溯自道光三年間（1823年），已有近200年歷史，為行政院文化部文化資產局登錄的「春官第」文物。
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警方接獲鄭家報案，立刻成立專案小組，調閱百支監視器發現李男涉有重嫌，不過李已因另起竊盜案入獄，且堅不吐實所竊文物流向，但新竹檢方認為，4面牌匾屬台灣重要歷史文物，若無法追回，恐造成台灣歷史上的損失，秉持為維護國家重要文物的決心，經多次提訊，終於突破李心防，供出他銷贓的過程。
新竹警方1日在地檢署主任檢察官鍾曉亞及檢察官張凱絜指揮下，持搜索票前往新埔鎮一名張姓骨董商住處執行搜索，在倉庫找回4面牌匾。張稱，他接獲李通知，敲定以3萬元代價收購，全案訊後將李、張依竊盜及贓物罪法辦。
警方尋獲4面牌匾後，有鄭家子弟聽說，昨天前往關心，對檢警鍥而不捨查案，追回牌匾表示感謝，並稱這4面牌匾是新竹人、台灣人共同擁有的文化資產，希望別再有人覬覦。
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