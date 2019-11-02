這款大樓主委真夭壽 1孔改2孔竊電照亮自家監視器

2019-11-02 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中市東勢區一棟社區大樓，趙男任職於管委會主委期間，竟私自將大樓5樓逃生梯1孔插座，改為2孔插座，新增的插座孔再接上大樓電源線，以供自家監視器充電器充電使用，竊電26個月；劉姓住戶新任主委後，揭發前主委惡行並提告，台中地院今依竊取電能罪判趙男拘役十天，可易科罰金。全案可上訴。

台中地院外觀照。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

台中市趙姓男子於民國94年起擔任東勢區一棟大樓管理委員會主任委員，趙姓主委自以為無人知曉，於105年6月間某日起，將大樓5樓逃生方向指示燈所使用原僅1個插孔的插座，擅自改裝為2個插孔的插座，私接大樓電源線到新插座孔，公然做為自家大門口監視器電源充電器的免費電源使用，竊取大樓公用電。

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新任劉姓主任委員發現趙姓前主委的竊電惡行，提出告訴，趙男才於107年7月中旬某日後，將插座改回1個插孔。

趙男在庭上否認有竊電行為，辯稱只是借用公設的插座面板，「我自己加裝的插座是用我自己的電源，沒有大樓的公共電源」，更稱大樓該處插座電壓是220V的插座，他安裝監視器系統的電壓是110V，是用自家電源。

合議庭認為，3C產品的充電器，大多可以輸入電壓為100-240V的充電器，這是眾所皆知的事實，市面販售的監視器充電器，也有可輸入電壓為100-240V的充電器，所以趙男稱自家監視器系統無法使用電壓220V的插座，是卸責之詞，不足採信。

合議庭表示，由於監視器是趙男自己裝設，沒有型號、規格或說明書，無法檢視監視器耗損電量，經檢察官、趙男同意，台中地院就該監視器所耗電量的電費以一個月新台幣10元計算，而趙男竊電期間為105年6月間某日起至107年7月中旬某日止，共26個月，共竊得電費為260元，並未扣案，且未實際合法發還該棟大樓，台中地院酌以如宣告沒收。