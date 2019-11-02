「郭家軍」黃韻涵遭網路霸凌怒報警 警：全力偵辦

2019-11-02 02:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



國民黨高市立委參選人黃韻涵曾多次發聲明表態「總統唯一支持韓國瑜」，但因過去投入鴻海創辦人郭台銘陣營、成為「郭家軍」身分，飽受「人在藍營、心在郭家軍」質疑，甚至遭惡言酸「婊子認錢不認人」，黃韻涵決定在1日下午，向岡山前峰派出所報案，針對發言失控的網友提告妨害名譽。警方表示，將全力偵辦。

黃韻涵因「郭家軍」身分，招來特定網友在社群臉書中留言謾罵「婊子認錢不認人」，甚至直批郭台銘拿大筆現金資助高市副議長陸淑美，即黃韻涵的媽媽。黃韻涵直呼「讓人忍無可忍」，決定不再姑息網路霸凌。

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黃韻涵報警後，發聲明表示，身兼國民黨立委候選人及郭家軍並不衝突，將繼續與紙同道合的夥伴前進國會，替中華民國「經濟、安定、未來」努力。

黃韻涵也譴責謾罵網民，直指網民躲在螢幕後頭，就隨意發表言論，相當不成熟、不理智，期盼選民能回歸理性判斷，停止惡毒酸言。