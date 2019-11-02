潤寅詐貸案 北檢聲押南亞與中纖員工
2019-11-02 01:02
聯合報 記者張宏業
／台北即時報導
潤寅負責人王音之為買通福懋興業虛偽照會銀行，找來知名「百纖果屋」老闆蕭炯桂充當白手套，用水果禮盒裝現金行賄福懋前副總黃明堂上千萬元；檢調查出，除福懋外，包括南亞塑膠、中國人造纖維等5家上市櫃公司，也透過水果禮盒收賄，協助潤寅配合虛偽照會，昨天搜索約談南亞塑膠、中國人造纖維採購人員共5人，5人全被聲押。
潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦勾結福懋等多家上市櫃公司，利用製作不實發票等手法，向王道等銀行詐貸350億元，檢方過濾ＬＩＮＥ對話發現，曾任法官的律師黃呈熹涉居間教唆滅證，月前命黃100萬元交保；另聲押禁見潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、業務經理張力方、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢、水果行老闆蕭炯桂獲准。
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調查局北機站查出，王音之知悉黃明堂妻子黃林麗玉愛吃日本水果，為打點黃明堂配合詐貸，常向「百纖果屋」訂購進口水果禮盒，親自送給黃林麗玉、謝春發，禮盒內裝有紅包藏放現金。
王音之為了讓詐貸能持續，吸收蕭炯桂充當白手套，另外打點南亞塑膠、中國人造纖等公司，利用送水果名義行賄採購人員，涉及企業貪汙背信罪。
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