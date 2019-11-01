「郭家軍」黃韻涵不堪網路霸凌 今向警局報案

2019-11-01 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



國民黨高市立委參選人黃韻涵投入郭台銘陣營成為「郭家軍」，雖然發聲明表達「總統唯一支持韓國瑜」，近日仍飽受激情群眾謾罵與批評。黃韻涵表示，今日已向警局報案，要針對失控發言的網民提出妨害名譽告訴。

黃韻涵是高市第二選區立委參選人，母親是高雄市議會副議長陸淑美。黃跟隨母親腳步支持鴻海集團創辦人郭台銘，本月20日，郭台銘到高雄舉辦感恩之旅，黃韻涵以「郭家軍」身分出席活動。

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黃韻涵表示，因為加入「郭家軍」讓她飽受「人在藍營、心在郭家軍」的質疑，近期飽受攻擊謾罵與網路霸凌；網民在粉絲專頁以不堪字眼攻擊她，不僅出現「婊子認錢不認人」這樣字眼，甚至抹黑副議長陸淑美收取郭台銘資金。

黃韻涵重申，她身兼國民黨立委候選人及「郭家軍」並不衝突，國民黨是黨派，而「郭家軍」則是跟郭台銘有相同理念的一群人，都是要為中華民國拚經濟。