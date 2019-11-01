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6歲童疑遭虐死！新北檢聲押狠心外婆獲准

裸逛Ikea、大聯盟露奶 醫最崩潰「中二病」年輕化

6歲童疑遭虐死！新北檢聲押狠心外婆獲准

2019-11-01 22:58聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市蘆洲區一名6歲男童昨晚疑似被63歲魏姓外婆凌虐昏迷，雖緊急送醫急救仍不治身亡，醫護人員發現男童身上布滿新舊傷痕，還有營養不良情況，報警處理。

新北檢警今天下午2時在北市新光醫院相驗後發現，男童身上疑似有不明勒痕，且身形瘦弱宛若骷髏，體重竟然不到15公斤，令人難以致信。

警方訊後今天依殺人罪嫌將魏姓外婆直接由醫院移送新北地檢署偵辦，檢方開庭後今晚向法院聲請羈押禁見，新北法院於晚間10時許裁准羈押禁見。

新北市蘆洲區一名6歲男童昨晚疑似被63歲魏姓外婆凌虐昏迷，雖緊急送醫急救仍不治身...
新北市蘆洲區一名6歲男童昨晚疑似被63歲魏姓外婆凌虐昏迷，雖緊急送醫急救仍不治身亡，新北法院於今天晚間10時許裁准羈押禁見。記者王長鼎／攝影
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