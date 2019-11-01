吸金49億害投資人輕生 榮騰夫妻分判18年、12年罰金1億

2019-11-01 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／即時報導



榮騰網路行銷公司負責人陳為榮、妻子陳宥騏以多層次傳銷手法自創「完美三角矩陣」投資程式，打出月繳4200元，7年就能獲利350萬元，吸引全台3萬7000多名會員，4年吸金近49億元，被查獲後有會員不堪經濟壓力輕生；法院今依違反銀行法等判2人18年、12年，罰金1億元，可上訴。

檢方調查，陳為榮（55歲）原是保險代理人，他和妻子陳宥騏（50歲），2013年10月起利用變質的多層次傳銷手法，由陳為榮找工程師創立完美三角形矩陣投資程式，並命名為「榮騰一」，號稱會員月繳4200元買顆母球，每月再投入相同金額公司就會再贈送1顆子球。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

公司還稱，「榮騰一」7年內每顆球能領回12萬元，母球加子球共獲利350萬元，但投資過程不能中斷，否則全數歸零，並打著獲得智慧財產局專利及向公平會報備，標榜合法公司、銀行保證，不少會員坦言連規則都不懂，但聽到「1顆球能賺12萬元」就心動砸錢投資。

後來榮騰一回本速度變慢，陳為榮為安撫會員再創「榮騰二」，打出每月投入5500百元最快1年就能賺到10萬元，強調發放獎金速度更快，短短4年多吸引全台3萬700多名會員，非法吸金48億7808萬，檢調去前4月發動搜索，5月偵結依銀行法等罪嫌起訴陳等5人。

判決指出，陳為榮綜理榮騰公司營運業務、規劃獎金發放制度，陳宥騏身兼公司總監、監察人，榮騰公司在雙北、桃園、台中、台南及高雄設立營運中心，由巫姓及2名黃姓員工擔任負責人，榮騰一、榮騰二階段各吸金40億元、8億元。

法院審酌，陳等設立榮騰一、榮騰二局目，總共招募約3萬7900多名回元，非法吸金高達48億7800多萬元，規模龐大且妨害金融交易、社會經濟秩序甚鉅，甚至還造成1名被害人在本案查獲後，不堪經濟壓力輕生死亡。