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吸金49億害投資人輕生 榮騰夫妻分判18年、12年罰金1億

2019-11-01 22:08聯合報 記者曾健祐／即時報導

榮騰網路行銷公司負責人陳為榮、妻子陳宥騏以多層次傳銷手法自創「完美三角矩陣」投資程式，打出月繳4200元，7年就能獲利350萬元，吸引全台3萬7000多名會員，4年吸金近49億元，被查獲後有會員不堪經濟壓力輕生；法院今依違反銀行法等判2人18年、12年，罰金1億元，可上訴。

檢方調查，陳為榮（55歲）原是保險代理人，他和妻子陳宥騏（50歲），2013年10月起利用變質的多層次傳銷手法，由陳為榮找工程師創立完美三角形矩陣投資程式，並命名為「榮騰一」，號稱會員月繳4200元買顆母球，每月再投入相同金額公司就會再贈送1顆子球。

公司還稱，「榮騰一」7年內每顆球能領回12萬元，母球加子球共獲利350萬元，但投資過程不能中斷，否則全數歸零，並打著獲得智慧財產局專利及向公平會報備，標榜合法公司、銀行保證，不少會員坦言連規則都不懂，但聽到「1顆球能賺12萬元」就心動砸錢投資。

後來榮騰一回本速度變慢，陳為榮為安撫會員再創「榮騰二」，打出每月投入5500百元最快1年就能賺到10萬元，強調發放獎金速度更快，短短4年多吸引全台3萬700多名會員，非法吸金48億7808萬，檢調去前4月發動搜索，5月偵結依銀行法等罪嫌起訴陳等5人。

判決指出，陳為榮綜理榮騰公司營運業務、規劃獎金發放制度，陳宥騏身兼公司總監、監察人，榮騰公司在雙北、桃園、台中、台南及高雄設立營運中心，由巫姓及2名黃姓員工擔任負責人，榮騰一、榮騰二階段各吸金40億元、8億元。

法院審酌，陳等設立榮騰一、榮騰二局目，總共招募約3萬7900多名回元，非法吸金高達48億7800多萬元，規模龐大且妨害金融交易、社會經濟秩序甚鉅，甚至還造成1名被害人在本案查獲後，不堪經濟壓力輕生死亡。

法院並考量，陳等5人犯後否認，案發至今1年多也未返還犯罪所得給會員，陳為榮身為主導與決策者、陳宥騏則為員工訓練、財務審核工作，依違反銀行法、證券交易法及多層次傳銷法等判2人各18年、12年，3名員工各1年2個月至1個8月不等，榮騰公司則判處罰金1億元。

榮騰創辦人陳為榮非法吸金近49億元，桃園地院金依銀行法等判他18年。記者曾健祐／...
榮騰創辦人陳為榮非法吸金近49億元，桃園地院金依銀行法等判他18年。記者曾健祐／攝影
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榮騰自創完美三角矩陣，非法吸金近49億元，桃園地院今天依銀行法等，判處陳為榮18...
榮騰自創完美三角矩陣，非法吸金近49億元，桃園地院今天依銀行法等，判處陳為榮18年。圖／報系資料照
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