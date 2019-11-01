北檢檢察長拜會移民署長 加強新住民反賄選

2019-11-01 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北即時報導



第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將於明年1月11日投票，地競選活動如火如荼的展開，候選人無不全力衝刺，由於新住民是台灣多元族群的重要一員，為落實新住民法治觀念，台北地檢署檢察長邢泰釗今天拜會移民署長邱豐光，共同討論查賄反賄選等事宜。

移民署表示，移民署除了向賄選宣戰，並會與北檢合作加強賄選情資，配合檢察官指揮，全力查察賄選，同時拍攝「多元群族維護臺灣民主價值的反賄選影片」，透過影片讓新住民了解賄選的樣態及法律規範，避免新住民因不諳法令規定而誤觸法網，落實不買票、不賣票，要檢舉的法治觀念。

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