親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

扁爆蔡兩千年大選挺連 曾託英議員處理博士證書遺失

勞退新制基金大賺勞工可望「分紅」2.8萬 真能領到嗎？

獨／猥褻女家教遭痛咬 交大研究生判賠十萬元

2019-11-01 21:34聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

交大一名吳姓研究生2017年以徵英文家教為由，將應徵的女研究生帶到租屋處將門反鎖，對其揉胸、襲腰，女研究生拚命掙扎，吳卻說「妳讓我抱不就沒事了，妳現在這樣反抗，反而讓我有反應了知道嗎？」對女研究生強制猥褻得逞，直到女研究生狠咬吳面頰，吳流血滿面才罷手；新竹地院審理終結，依強制猥褻罪判吳有期徒刑1年4月，民事部分須賠10萬元。

經查，吳男在網路貼文徵英文家教，隨後與應徵的女研究生前往市區一間咖啡館試教，見女研究生放鬆戒心，吳便提議和女研究生一起返回租屋處查看教學環境，女研究生不疑有他，晚間8點多踏進吳的租屋處，不料吳竟將大門上鎖，以「妳今天有化妝？」、「妳有染過頭髮嗎？頭髮顏色怎麼不一樣？」挑逗女研究生，並伸出狼爪撫摸女研究生的肩膀與頭髮。

女研究生嚇壞，一邊閃躲一邊斥責，不料吳竟發怒，嗆「妳真的激怒我了，妳繼續這樣的話我就要對妳使用暴力」、「妳讓我抱不就沒事了，妳現在這樣反抗，反而讓我有反應了知道嗎？」晚間10點半，吳看見女研究生捲縮在門邊用手機求救，竟強制以右手壓住女研究生身體，用左手對其揉胸、揉腰，直到女研究生反抗，狠咬吳臉部才罷手（女研究生傷害部分不起訴），女研究生則趁機再以手機向男友求救，最後於晚間11點成功救出女研究生，並向警方報案，提告強制猥褻罪附帶民事訴訟，向吳求償精神慰撫金十萬元。

法官審理時，吳否認犯行，辯稱是女研究生得知他家境優渥，藉由家教機會接近，想和他發生超友宜關係，被他嚴正拒絕，才惱羞成怒設計出遭他妨害自由及強制猥褻的假象，實際上是「報復性嫁禍及設局陷害行為。」

但法官調查，女研究生與男友的證詞一致，無重大矛盾，且事後也未向吳男勒索錢財，加上女研究生男友在營救過程中，確實因電梯受管制、不知悉女研究生所在位置到處尋找，互動過程顯然與計畫陷害他人不同，認定吳犯罪事實明確。

法官認為，吳男與女研究生互不相識，吳竟趁對方應徵家教同處一室之際，圖一己性慾滿足，對女研究生強制猥褻，毫不尊重對方性自主決定權，導致女研究生身心受創，又始終否認犯罪，審酌依強制猥褻罪判吳有期徒刑1年4月；民事部分，法官考量戴的身分、地位、經濟狀況，與女研究生遭強制猥褻罪痛苦等情形，認為女研究生向吳求償精神慰撫金10萬元合理。

交大一名吳姓研究生2017年以徵英文家教為由，將應徵的女研究生帶到租屋處將門反鎖...
交大一名吳姓研究生2017年以徵英文家教為由，將應徵的女研究生帶到租屋處將門反鎖，對其揉胸、襲腰。示意圖／ingimage
分享

猥褻咖啡館民事訴訟

相關新聞

獨／潤寅董娘胞弟涉滅證銷贓 北檢今晚聲押

2019-11-01 19:36

潤寅案再爆「水果盒裝現金」案外案 檢調搜索南亞塑膠

2019-11-01 18:42

國安私菸案2少校反守為攻：逃稅的根本是華航！

2019-11-01 17:41

諷高雄流音中心董監事餐費5萬9？尹立按鈴申告邱于軒

2019-11-01 17:48

疑主導「直播主之亂」 連千毅「大哥」遭收押禁見

2019-11-01 17:15

路口沒淨空、占用直行車道 林口交流道將啟動科技執法

2019-11-01 17:14

假扮喇嘛強暴2女 潛逃大陸遭遣返判刑

2019-11-01 14:18

仰德大道4死車禍 4人驗車放水羈押

2019-11-01 14:17

高雄監獄受刑人被「打死」？ 法務部：矯正署正調查

2019-11-01 13:49

護理師未注意新生兒溢奶致男嬰失明 護理師判刑

2019-11-01 13:39

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35

官兵拉肚子求診 女軍官擅自開藥獲緩刑定讞

2019-11-01 12:29

台北分署下周拍賣 31顆的南洋珠串亮相

2019-11-01 12:10

街友互爭樓梯間地盤砍死人 判18年6月

2019-11-01 11:49

不當超車害人犛田卻加速逃逸 基隆地院判他1年3個月

2019-11-01 11:09

仰德大道4死車禍 4人驗車收賄放水遭聲押獲准

2019-11-01 10:56

遇到議員就轉彎：避免成議會焦點 是警方執法依據？

2019-11-01 09:40

電玩案分賄款 高階警官重判16年

2019-11-01 01:05

快取寶吸金180億 「金主」等30人判無罪 法官指也是被害人

2019-11-01 00:56

獵雷艦案求償 慶富判賠國防部7319萬

2019-11-01 00:52

仰德大道4死車禍…驗車收賄放水 4人聲押禁見

2019-11-01 00:45

警偷查網友個資 露餡竟辯「不覺得違法」

2019-11-01 00:39

屏議員周陳文彬 一審當選無效

2019-10-31 23:08

桃園7連霸議員 遭判當選無效

2019-10-31 23:05

影／棒球恐從奧運消失 辜仲諒盼解限制出境去爭取

2019-10-31 21:22

王炳忠告周玉蔻1日戰2回 她說有問「消息靈通人士」

2019-10-31 18:17

介入違法棄土清運 新北市議員陳科名起訴罪名多一條

2019-10-31 17:58

獵雷艦求償案判賠7319萬 慶富連「巧克力」也要賠！

2019-10-31 17:56

酒駕上路遭逮還冒名署押 他大舅子差點背黑鍋

2019-10-31 17:50

桃市7連霸資深議員 送蘋果被認賄選遭判當選無效

2019-10-31 17:45

選手車冒驗闖關25輛問題車疑上路 3業者1黃牛遭聲押

2019-10-31 17:23

獵雷艦案國防部提告求償 慶富判賠7319萬元

2019-10-31 17:14

快取寶吸金案30人無罪 檢方上訴盼正義實現

2019-10-31 17:11

再添1人！屏東縣議員周陳文彬涉賄 一審當選無效

2019-10-31 17:09

油漆工37秒內拿刀殺死2人 最高法院判無期徒刑定讞

2019-10-31 16:43

快取寶吸金案30人無罪 被告聽判喜極而泣

2019-10-31 16:42

影／怕影響蔡英文選情？吳子嘉：我已經半年沒罵陳菊了

2019-10-31 15:59

南方澳漁工風波 蔡源龍告李麗華涉嫌妨害名譽

2019-10-31 15:47
看更多

熱門文章

李興文長子夜闖IKEA裸體洗澡 官方報案並內部嚴懲

2019-11-01 11:16

駕駛人注意！ 挺韓車隊下午北市遊行 下班改道避塞車

2019-11-01 09:03

台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

2019-11-01 13:42

李興文兒夜闖IKEA全裸尻槍 涉妨害風化遭警方查辦

2019-11-01 13:48

夫妻吵架互丟「私藏光碟」 管理員慌：不會也把小孩丟給我吧？

2019-11-01 10:51

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

2019-11-01 16:08

UberEats這舉動成反效果 網友怒「改用熊貓」

2019-11-01 10:01

員警驅離太陽花判國賠 孫大千：以後可隨意占總統府？

2019-11-01 12:26

陸女無法回鄉陪考小孩落榜 向桃機、航空公司求償148萬

2019-11-01 13:20

性侵還咬警察沒羈押 扮喇嘛再姦2女逃大陸　

2019-11-01 04:27

國安私菸案2少校反守為攻：逃稅的根本是華航！

2019-11-01 17:41

曉明女中台南露營意外 中市教育局：6人已出院

2019-10-31 22:19

驚！林昶佐收恐嚇信 署名「寒佳君」威脅子彈已準備好

2019-11-01 17:23

高雄監獄1收容人死因有疑慮 2管理員4雜役遭收押

2019-11-01 10:38

離奇！兒子空屋暴斃 父多年後出獄 同處被燒成焦屍

2019-11-01 15:45

影／巧！他內急入要上大號 瞬間屋垮被壓傷

2019-11-01 13:11

LINE瘋傳！台中向上路區間測速已開罰 交大闢謠

2019-11-01 16:39

護理師未注意新生兒溢奶致男嬰失明 護理師判刑

2019-11-01 13:39

潤寅案再爆「水果盒裝現金」案外案 檢調搜索南亞塑膠

2019-11-01 18:42

收容人疑受虐死亡 高雄監獄：因異物哽塞送醫

2019-11-01 12:25

有無化妝店員態度大不同 正妹：沒發現我是同一個人嗎？

2019-11-01 16:06

OL和老闆在公司宿舍無套偷嘿咻 被抓包慘賠正宮50萬

2019-11-01 15:47

美魔女曬兩超正女兒照 男網友暴動：能全包嗎？

2019-11-01 18:33

連千毅背後太陽會大哥涉直播主之亂 檢聲押禁見

2019-11-01 01:25

見老伯喝別人剩水 她不捨送上便當被讚「人美心善」

2019-11-01 10:04

員警驅離太陽花判要國賠 郝龍斌：台灣民主成為笑話

2019-10-31 22:16

不滿被酸天龍人 她怨：覺得家鄉好為何要來台北？

2019-11-01 17:16

曉明女中台南露營瓦斯爐爆炸 4名受傷學生轉院回台中

2019-11-01 12:10

聯結車與機車發生車禍 啟英高中生一死一昏迷

2019-11-01 13:44

太陽花國賠案 徐國勇挺北市警上訴

2019-11-01 00:27

新北議員林國春：太陽花製造很多噁心政治人物和官員

2019-11-01 12:10

諷高雄流音中心董監事餐費5萬9？尹立按鈴申告邱于軒

2019-11-01 17:48

卡式爐瓦斯罐爆炸 消防局提醒：注意熱輻射及壓力

2019-11-01 09:00

影／假中藥補腎丸、固腦丸已賣5年 地點多在中南部

2019-11-01 17:14

穿3千元新鞋被同學踩 母斥陋習沒家教引網友激辯

2019-11-01 15:45

野炊瓦斯罐爆炸 曉明女中11人傷

2019-11-01 00:22

國道3號和美路段凌晨車禍釀火燒車 一男子當場燒死

2019-11-01 09:13

太陽花國賠上不上訴？北市副市長：不會讓員警擔責任

2019-11-01 15:19

雲林偷廂型車台中太平連環撞肇逃 警火速逮人

2019-11-01 13:53

手機掉公車櫻花妹急哭 瑞芳警雨中奔波百里尋機助人

2019-11-01 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top