獨／猥褻女家教遭痛咬 交大研究生判賠十萬元
交大一名吳姓研究生2017年以徵英文家教為由，將應徵的女研究生帶到租屋處將門反鎖，對其揉胸、襲腰，女研究生拚命掙扎，吳卻說「妳讓我抱不就沒事了，妳現在這樣反抗，反而讓我有反應了知道嗎？」對女研究生強制猥褻得逞，直到女研究生狠咬吳面頰，吳流血滿面才罷手；新竹地院審理終結，依強制猥褻罪判吳有期徒刑1年4月，民事部分須賠10萬元。
經查，吳男在網路貼文徵英文家教，隨後與應徵的女研究生前往市區一間咖啡館試教，見女研究生放鬆戒心，吳便提議和女研究生一起返回租屋處查看教學環境，女研究生不疑有他，晚間8點多踏進吳的租屋處，不料吳竟將大門上鎖，以「妳今天有化妝？」、「妳有染過頭髮嗎？頭髮顏色怎麼不一樣？」挑逗女研究生，並伸出狼爪撫摸女研究生的肩膀與頭髮。
女研究生嚇壞，一邊閃躲一邊斥責，不料吳竟發怒，嗆「妳真的激怒我了，妳繼續這樣的話我就要對妳使用暴力」、「妳讓我抱不就沒事了，妳現在這樣反抗，反而讓我有反應了知道嗎？」晚間10點半，吳看見女研究生捲縮在門邊用手機求救，竟強制以右手壓住女研究生身體，用左手對其揉胸、揉腰，直到女研究生反抗，狠咬吳臉部才罷手（女研究生傷害部分不起訴），女研究生則趁機再以手機向男友求救，最後於晚間11點成功救出女研究生，並向警方報案，提告強制猥褻罪附帶民事訴訟，向吳求償精神慰撫金十萬元。
法官審理時，吳否認犯行，辯稱是女研究生得知他家境優渥，藉由家教機會接近，想和他發生超友宜關係，被他嚴正拒絕，才惱羞成怒設計出遭他妨害自由及強制猥褻的假象，實際上是「報復性嫁禍及設局陷害行為。」
但法官調查，女研究生與男友的證詞一致，無重大矛盾，且事後也未向吳男勒索錢財，加上女研究生男友在營救過程中，確實因電梯受管制、不知悉女研究生所在位置到處尋找，互動過程顯然與計畫陷害他人不同，認定吳犯罪事實明確。
法官認為，吳男與女研究生互不相識，吳竟趁對方應徵家教同處一室之際，圖一己性慾滿足，對女研究生強制猥褻，毫不尊重對方性自主決定權，導致女研究生身心受創，又始終否認犯罪，審酌依強制猥褻罪判吳有期徒刑1年4月；民事部分，法官考量戴的身分、地位、經濟狀況，與女研究生遭強制猥褻罪痛苦等情形，認為女研究生向吳求償精神慰撫金10萬元合理。
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