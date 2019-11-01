潤寅案再爆「水果盒裝現金」案外案 檢調搜索南亞塑膠

潤寅詐貸再爆案外案。潤寅負責人王音之為買通福懋興業虛偽照會銀行，找來知名「百纖果屋」老闆蕭炯桂充當白手套，用水果禮盒裝現金行賄福懋前副總黃明堂上千萬元；檢調查出，除福懋外，包括南亞塑膠、中國人造纖維等5家上市櫃公司，也透過水果禮盒收賄，協助潤寅配合虛偽照會，檢調今天發動第6波搜索，共搜索10個處所，約談南亞塑膠、中國人造纖維採購經理等8人到案。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦勾結福懋等多家上市櫃公司，利用製作不實發票等手法，向王道等銀行詐貸350億元，檢方過濾LINE對話發現，曾任法官的律師黃呈熹涉居間教唆滅證，月前命黃100萬元交保；另聲押禁見潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、業務經理張力方、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢、水果行老闆蕭炯桂獲准。

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林奕如等人收押後，調查局北機站循線查出，王音之知悉黃明堂妻子黃林麗玉愛吃日本水果，為打點黃明堂配合詐貸，常向「百纖果屋」訂購進口水果禮盒，親自送給黃林麗玉、謝春發，禮盒內裝有紅包藏放現金。

王音之為了讓詐貸能持續，吸收蕭炯桂充當白手套，另外打點南亞塑膠、中國人造纖等公司，利用送水果名義行賄採購人員，涉及企業貪汙背信罪。