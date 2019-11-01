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諷高雄流音中心董監事餐費5萬9？尹立按鈴申告邱于軒

2019-11-01 17:48聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

國民黨籍高雄市議員邱于軒在總質詢時，特別關注高雄流行音樂文化中心的公關費支用，舉資料指高雄流行音樂中心去年7月25日的董監事會議，餐費就高達5萬9，並在臉書質疑時任文化局長尹立的「正當性、合理性和妥適性」。尹立下午到高雄地檢署按鈴申告邱于軒誹謗，大家到法院講清楚。

邱于軒在臉書表示，高流是高雄市政府文化局眾多行政法人中的一個，當初陳菊市府號稱成立行政法人的用意，是希望能讓人事晉用多些彈性、專業導向；組織運作如企業般由董監事監管！立意雖好，但由於是高度自治，許多人事聘用和費用的支出都由董事會決定，如果自治能力不足，就可能因管理不善而弊病重生。

邱于軒表示，高流一年的公關費高達66萬多元，遠高於局處首長一年40幾萬的特支費！依照文化局局長在議會中的回答，十萬元以下的支用，是不需陳核文化局本部的，如此鬆散的監督管理機制，令人擔憂。她相信，一餐五萬九，只是冰山的一角，何況是一場十幾萬的「張學友、Maroon5」的演唱會呢？

社群Wecare高雄發起人尹立表示，邱于軒明知他不是流音法人執行長，只是受邀參加董監事會後餐敘，但抹黑所有餐費均為尹立少數人使用，想要造成貪腐印象。上次抹黑大港開唱影射貪瀆外，又再次抹黑他。事實是5萬9千元是包含董監事開會整天的所有費用，是一年一度來自民間無給職董監事開會與會後餐敘費用，來自民間董監事，全部都是無給職，一次餐敘是基本禮貌。

尹立說，這個餐會也不是他舉辦，是法人舉辦，他也是受邀20人之1。就像韓國瑜北農一個月公關費與業務推廣費一個月數十萬，流音是行政法人，他不是其中任何工作人員，只是受邀餐會，可以抹黑成一晚吃5萬9。議員的職責是監督市政府，而不是胡說八道，在議場外與臉書上的言論，不是議員的言論免責權，請到法院好好的講清楚。

邱于軒在臉書指高雄流行音樂中心董監事餐費一餐要5萬9。圖／摘自邱于軒臉書
邱于軒在臉書指高雄流行音樂中心董監事餐費一餐要5萬9。圖／摘自邱于軒臉書
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高雄市文化局前局長尹立（右）到高雄地檢署按鈴申告市議員邱于軒誹謗，大家到法院講清...
高雄市文化局前局長尹立（右）到高雄地檢署按鈴申告市議員邱于軒誹謗，大家到法院講清楚。圖／尹立提供
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文化局高雄市韓國瑜

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