國安私菸案2少校反守為攻：逃稅的根本是華航！

2019-11-01 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



台北地院審理「國安私菸案」，今天傳喚涉案的總統府前侍衛室2名少校軍官張恒嘉、吳宗憲。張、吳與律師團承認檢察官起訴書描述的事實，但仍否認犯罪，批檢方適用法條錯誤，張、吳2人還稱，他們並非逃漏稅的犯罪主體，指控涉及逃稅、且應補稅的是華航。

台北地檢署依稅法、刑事圖利罪起訴張恒嘉、吳宗憲、華航空品處前副總邱彰信共13人，除張恒嘉、吳宗憲偵查中被羈押禁見成為案情焦點，邱彰信則因胞姐邱議瑩為執政黨立委，也在檢察官偵查階段倍受注目，法官另訂12月13日上午傳喚邱彰信行準備程序。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

張恒嘉否認檢方起訴他的逃稅、圖利、以公務車裝載漏稅物品罪，他說，私菸案的納稅義務人是華航而非國安人員，華航擅自銷售未稅菸品，應由華航補稅；他說，從來沒有人告訴他要繳稅，在他的認知裡沒有逃稅的問題、沒有圖利之意，「至於華航有沒有繳稅，我不知道」。

張恒嘉說，總統專機今年7月出訪加勒比海時，他7月19日到21日在休假，檢方指控他發送電話記錄、派車、借車並非事實，那段時間他沒有在工作。

張恒嘉的律師游儒倡說，2016年3月起，總統專機洽購免稅菸品就超過機上行李櫃，華航因而改採「機邊交貨」模式交易，國安人員沒有在機上取得免稅品；「機邊交貨」時華航將菸品從保稅倉庫運出，銷售菸品的是華航，從倉庫將菸品拖行到停機坪的也是華航，華航才是逃稅要補稅的人。

游儒倡說，法令規定菸品不能在網路上販售，台北地檢署的新聞稿中稱機關投入大量人力辦私菸案，起訴卻做出錯誤認定；從歷史脈胳來看，專機洽訂免稅菸橫跨好幾個年度，華航不但沒有阻止國安人員訂菸，甚至還想衝業績，任何人處在與張恒嘉相同的狀況下，都不會認為自己違法。

游儒倡說，依檢方認定，關務署因張恒嘉是國安人員才免予查驗未稅菸品，實則是，外交部禮賓條例本來就規定總統專機的行李「免驗放行」，不能苛責辦事軍官對此有違法性認識，而且，檢方所使用以公務車裝載漏稅物品罪的法條規定並不明確，有違憲之虞。