國安私菸案2少校反守為攻：逃稅的根本是華航！
台北地院審理「國安私菸案」，今天傳喚涉案的總統府前侍衛室2名少校軍官張恒嘉、吳宗憲。張、吳與律師團承認檢察官起訴書描述的事實，但仍否認犯罪，批檢方適用法條錯誤，張、吳2人還稱，他們並非逃漏稅的犯罪主體，指控涉及逃稅、且應補稅的是華航。
台北地檢署依稅法、刑事圖利罪起訴張恒嘉、吳宗憲、華航空品處前副總邱彰信共13人，除張恒嘉、吳宗憲偵查中被羈押禁見成為案情焦點，邱彰信則因胞姐邱議瑩為執政黨立委，也在檢察官偵查階段倍受注目，法官另訂12月13日上午傳喚邱彰信行準備程序。
張恒嘉否認檢方起訴他的逃稅、圖利、以公務車裝載漏稅物品罪，他說，私菸案的納稅義務人是華航而非國安人員，華航擅自銷售未稅菸品，應由華航補稅；他說，從來沒有人告訴他要繳稅，在他的認知裡沒有逃稅的問題、沒有圖利之意，「至於華航有沒有繳稅，我不知道」。
張恒嘉說，總統專機今年7月出訪加勒比海時，他7月19日到21日在休假，檢方指控他發送電話記錄、派車、借車並非事實，那段時間他沒有在工作。
張恒嘉的律師游儒倡說，2016年3月起，總統專機洽購免稅菸品就超過機上行李櫃，華航因而改採「機邊交貨」模式交易，國安人員沒有在機上取得免稅品；「機邊交貨」時華航將菸品從保稅倉庫運出，銷售菸品的是華航，從倉庫將菸品拖行到停機坪的也是華航，華航才是逃稅要補稅的人。
游儒倡說，法令規定菸品不能在網路上販售，台北地檢署的新聞稿中稱機關投入大量人力辦私菸案，起訴卻做出錯誤認定；從歷史脈胳來看，專機洽訂免稅菸橫跨好幾個年度，華航不但沒有阻止國安人員訂菸，甚至還想衝業績，任何人處在與張恒嘉相同的狀況下，都不會認為自己違法。
游儒倡說，依檢方認定，關務署因張恒嘉是國安人員才免予查驗未稅菸品，實則是，外交部禮賓條例本來就規定總統專機的行李「免驗放行」，不能苛責辦事軍官對此有違法性認識，而且，檢方所使用以公務車裝載漏稅物品罪的法條規定並不明確，有違憲之虞。
吳宗憲的律師王振志說，檢察官起訴的事實非常客觀，但誤導大眾，菸品從保稅倉庫取出的瞬間，就要課稅、就有營業事實，基於稅賦不重覆課徵原理，需被課稅的是華航，華航才是菸品的持有人，「吳宗憲沒有和任何人交易，何來逃漏稅之說？」
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