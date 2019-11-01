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路口沒淨空、占用直行車道 林口交流道將啟動科技執法

2019-11-01 17:14聯合報 記者張裕珍／即時報導

國道一號林口A交流道位於新北林口、桃園龜山交界，平面進出交流道車流交織，尖峰時段交通打結嚴重，新北市政府8月在南向閘道設置智慧型攝影機抓違規，成效不錯，桃園市政府交通局也計畫跟進，在北上閘道裝設科技執法設備，市議員陳雅倫今在議會質詢此事，市長鄭文燦表示，該處科技執法預計明年上半年上路，要求交通局做好執法前宣導。

出身龜山的陳雅倫說，桃園發展智慧城市，旨在以科技解決問題，龜山林口交流道塞車問題嚴重，尤其尖峰時刻壅塞，民怨頻頻，新北林口段的林口A交流道南出閘道口今年8月先一步啟動智慧科技執法，未保持路口淨空的違規情形大減8成，也希望桃園增設科技執法設備，整頓林口A交流道北上閘道交通壅塞情形。

市長鄭文燦說，市府原則贊同林口A交流道增設科技執法，加強路口淨空，依過去桃園在中壢火車站及內壢火車站的經驗來看，推行科技執法成效良好，成功減少違規次數，降低警力負擔，但因執法對象涵蓋往來龜山與新北的鄉親，「一定要有宣導期」，以利執法。

市府交通局指出，林口交流道北入閘道口，因車輛交織頻繁，若車輛上不去國道，就容易卡在路口停等，造成路口未能淨空，影響車輛續行，再來平面車道雖有2個左轉車道，但左轉車占用直行車車道情況仍相當嚴重，將透過科技執法方式，取締未保持路口、左轉車占用直行車車道車輛，透過錄影像與車牌辨識設備取締，交由警方認定開單。

市府交通局也提到，今年桃園取締違規停車，首創於桃園火車站、中壢火車站及公車停靠區共16處進行科技執法，自6月1日執法以來，每處每月車輛違規件數至少有25%至57%的下降率，執法前、執法後員警每月出勤量，均呈現15%至50%不等的明顯下降。

國道一號林口A交流道尖峰時段交通打結嚴重，新北市政府8月在南向閘道設置智慧型攝影...
國道一號林口A交流道尖峰時段交通打結嚴重，新北市政府8月在南向閘道設置智慧型攝影機抓違規，成效不錯，桃園市政府交通局也計畫跟進，在北上閘道裝設科技執法設備，市議員陳雅倫（左）今在議會質詢此事，市長鄭文燦（右）表示，該處科技執法預計明年上半年上路，要求交通局做好執法前宣導。
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林口火車站鄭文燦國道

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