路口沒淨空、占用直行車道 林口交流道將啟動科技執法

2019-11-01 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



國道一號林口A交流道位於新北林口、桃園龜山交界，平面進出交流道車流交織，尖峰時段交通打結嚴重，新北市政府8月在南向閘道設置智慧型攝影機抓違規，成效不錯，桃園市政府交通局也計畫跟進，在北上閘道裝設科技執法設備，市議員陳雅倫今在議會質詢此事，市長鄭文燦表示，該處科技執法預計明年上半年上路，要求交通局做好執法前宣導。

出身龜山的陳雅倫說，桃園發展智慧城市，旨在以科技解決問題，龜山林口交流道塞車問題嚴重，尤其尖峰時刻壅塞，民怨頻頻，新北林口段的林口A交流道南出閘道口今年8月先一步啟動智慧科技執法，未保持路口淨空的違規情形大減8成，也希望桃園增設科技執法設備，整頓林口A交流道北上閘道交通壅塞情形。

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市長鄭文燦說，市府原則贊同林口A交流道增設科技執法，加強路口淨空，依過去桃園在中壢火車站及內壢火車站的經驗來看，推行科技執法成效良好，成功減少違規次數，降低警力負擔，但因執法對象涵蓋往來龜山與新北的鄉親，「一定要有宣導期」，以利執法。

市府交通局指出，林口交流道北入閘道口，因車輛交織頻繁，若車輛上不去國道，就容易卡在路口停等，造成路口未能淨空，影響車輛續行，再來平面車道雖有2個左轉車道，但左轉車占用直行車車道情況仍相當嚴重，將透過科技執法方式，取締未保持路口、左轉車占用直行車車道車輛，透過錄影像與車牌辨識設備取締，交由警方認定開單。